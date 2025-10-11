Mercato PSG : Désiré Doué, le deal en béton de 145 M€ du Paris SG

En matière de mercato, le PSG a très souvent surpayé ses joueurs. Mais dans le cadre de Désiré Doué, arrivé du Stade Rennais FC, le Paris SG a clairement réalisé l’affaire du siècle et il va maintenant en tirer tous les bénéfices.

Mercato PSG : Désiré Doué, ce qu’a gagné le Paris SG

Lorsque Luis Campos fait de Désiré Doué une de ses pistes préférées pour rajeunir l’équipe du club de la capitale, beaucoup sont ceux qui nourrissaient quelques doutes. Le scepticisme des uns et des autres s’expliquait par le fait que l’ancien Rennais, bien que brillant, n’avait pas non plus montré un très haut niveau de jeu qui aurait pu justifier son arrivée dans l’élite du foot français.

Le salaire consigné dans son contrat, 6 millions d’euros, en dit d’ailleurs long sur l’espoir qu’il représentait aux yeux des dirigeants. Sauf qu’après quelques mois à se chercher, le polyvalent milieu offensif de 25 ans a surpris son monde. Par son talent, il a tout de suite fait oublier la perte de Kylian Mbappé au PSG, tant il a élevé son niveau pour aider efficacement l’équipe.

Sa complicité dans la vision du jeu avec Luis Enrique, son entraîneur, a été extraordinaire et c’est ce qui pousse le coach espagnol à lui accorder plus de confiance. Parlant de confiance, Doué n’a jamais trahi celle de l’ex-Catalan. Ses deux buts inscrits en finale de la Première League des champions glanée par le PSG face à l’Inter Milan lèvent tous les doutes.

145 M€, le minimum pour parler de Doué

À côté de ce succès du joueur dans la capitale française, c’est le Stade Rennais qui s’est régalé. Le joueur vendu par le SRFC pour 50 M€ a finalement rapporté 70 M€ et Nasser Al-Khelaïfi a signé le chèque, sourire aux lèvres. Tous les bonus dus à Rennes ont déjà été réglés par le PSG, qui se frotte déjà les mains au regard de la nouvelle valorisation de sa pépite.

Simplement, Désiré Doué vaut déjà théoriquement 90 millions d’euros sur Transfermarkt. Sauf qu’il ne quittera jamais le Paris Saint-Germain pour un tel montant, car celui-ci le valorise à 140 millions d’euros. Plus acheteur que vendeur, le club de la capitale ne se réjouit en réalité que du niveau atteint par son joueur, car il va davantage rendre des services précieux dans son milieu de terrain.

Fabrice Hawkins, journaliste de RMC, invité de 100 % PSG, ne dit pas autre chose. Pour lui, le Franco-Ivoirien vaut bien les 140 millions d’euros et le dit de la façon suivante :

« Tous les bonus ont été levés, mais ce n’est pas grave pour le PSG, car même s’ils ont lâché 70, aujourd’hui il en vaut le double ou en tout cas plus que 70 millions d’euros. »



Dans cette affaire, le club de la capitale est certain, au regard des prestations du joueur la saison dernière, de rentabiliser son investissement. Merci à qui ? Luis Campos, le directeur sportif réputé pour ses nombreux coups de génie.