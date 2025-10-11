Mercato: C’est officiel, l’AS Monaco nomme son nouveau coach

Attendue depuis le licenciement d’Adi Hütter, la nomination du nouvel entraîneur de l’AS Monaco est désormais officielle. L’annonce est tombée ce samedi soir.

Mercato AS Monaco : Sébastien Pocognoli remplace Adi Hütter

Au lendemain du limogeage d’Adi Hütter, l’AS Monaco a officialisé l’arrivée de son remplaçant : le Belge Sébastien Pocognoli en provenance de l’Union Saint-Gilloise. « L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Sébastien Pocognoli au poste d’entraîneur. Le technicien belge de 38 ans a paraphé un contrat le liant jusqu’en juin 2027 avec les Rouge & Blanc », a annoncé le club monégasque ce samedi soir.

Ancien latéral gauche connu pour sa rigueur et son sens du collectif, Sébastien Pocognoli s’est rapidement imposé comme un entraîneur prometteur en Belgique. Après avoir raccroché les crampons à l’Union Saint-Gilloise en 2021, il a pris en main les jeunes de l’USG, avant d’enchaîner des expériences réussies avec les U18 de Genk et de la sélection belge.

Revenu à l’Union Saint-Gilloise en juillet 2024 pour diriger l’équipe première, il a marqué les esprits : premier match, premier trophée avec la Supercoupe de Belgique, puis un titre de champion national au printemps suivant. À 38 ans seulement, Sébastien Pocognoli est déjà considéré comme une référence dans son pays. Désormais, c’est à Monaco qu’il devra confirmer son talent, dans un contexte plus exigeant.

Il aura la mission de consolider la montée en puissance de Maghnes Akliouche et Mika Biereth, tout en gérant le retour progressif de Paul Pogba. Le défi est de taille, mais la direction monégasque semble convaincue d’avoir trouvé en Pocognoli le profil idéal pour guider une nouvelle ère. Alors que son contrat en Belgique expirait en juin prochain, Pocognoli rejoint l’AS Monaco ce mardi et son contrat court jusqu’en juin 2027.