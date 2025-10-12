Mercato : 100M€ pour Ousmane Dembélé, le coup parfait du PSG

En acceptant de signer un chèque de 50 millions d’euros à l’été 2023 pour faire venir Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone, le PSG a réalisé un coup parfait. Deux ans plus tard, l’attaquant français pourrait partir pour le double de ce montant. Explications.

Mercato : Ousmane Dembélé, la bonne affaire pour le PSG

En plein tumulte au FC Barcelone, notamment en raison de blessures récurrentes, Ousmane Dembélé a rejoint les rangs du Paris Saint-Germain en août 2023. Grand fan de l’ancien milieu offensif du Stade Rennais, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas du tout hésiter à mettre la main à la poche pour le faire venir à Paris. Et aujourd’hui, le président du club de la capitale récolte les fruits de son audace.

Venu avec l’objectif de remporter la Ligue des Champions avec les Rouge et Bleu, Dembélé a réussi ce pari en claquant notamment 35 buts et délivrant 16 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues la saison dernière. Soulier d’Or 2025, le natif de Vernon a également remporté le Ballon d’Or.

À voir

Ligue 1 : Très bonne nouvelle pour le PSG et Désiré Doué !

Lisez aussi : INFO PSG : La date du retour d’Ousmane Dembélé connue !

À 28 ans, Ousmane Dembélé vit sans doute le plus beau moment de sa carrière, après des années marquées par les doutes et les blessures. Tout logiquement, la dernière mise à jour de Transfermarkt a confirmé la forme exceptionnelle du numéro 10 parisien : le chouchou du Parc des Princes vaut désormais 100 millions d’euros.

Sa valeur a littéralement doublé depuis son arrivée au PSG, prouvant une fois de plus que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont eu raison de miser sur lui. De telles statistiques ne laissent personne indifférent, mais le Champion de France en titre ne compte pas se séparer de son joyau de si tôt.

Le Paris SG veut prolonger Ousmane Dembélé

Deux ans après son arrivée au PSG, Ousmane Dembélé a transformé chaque sceptique, notamment Daniel Riolo, en admirateur. Les dribbles de l’ancien ailier du Borussia Dortmund et sa relation quasi parfaite avec Luis Enrique ont pesé lourd dans la conquête de la Ligue des Champions. Une fusion que la direction parisienne ne veut surtout pas briser .

À voir

PSG Mercato : C’est déjà cuit pour Dayot Upamecano !

« Nous avons besoin de lui pour maintenir l’équilibre trouvé », assure un membre de l’entourage de l’entraîneur du PSG. Depuis son repositionnement en tant qu’attaquant axial l’hiver dernier, Ousmane Dembélé a basculé dans une dimension exceptionnelle. Déjà joueur le mieux payé de l’effectif parisien, avec un salaire brut de 1,5 millions d’euros par mois, le Champion du Monde 2018, qui dispose de nombreuses variables dans son contrat, pourrait viser le salaire d’un top 5 mondial.

D’après les récentes révélations du journal L’Équipe, « sans atteindre bien sûr celui à l’époque d’un Lionel Messi dans la capitale, évalué à 30 M€ nets annuels, son salaire fixe sera amené à évoluer. « Ce sera une discussion à avoir », glisse-t-on sobrement parmi les acteurs du dossier. Cet été ou cet automne, ce sujet sera mis sur la table. »

Lisez aussi : FLASH INFO : Bonne nouvelle au PSG pour Ousmane Dembélé !

À voir

Mercato : « Waouh », l’OM séduit sa nouvelle recrue

Alors que des cadors anglais comme Chelsea et Liverpool pointent déjà le nez, le Paris SG veut prolonger Ousmane Dembélé jusqu’en 2030 pour s’assurer une sécurité à long terme avec son numéro 10.