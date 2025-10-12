Mercato : « Waouh », l’OM séduit sa nouvelle recrue

Les choses s’annoncent bien du côté de l’OM, qui vient de s’attacher les services d’une perle dans son domaine. La nouvelle venue dans la cité phocéenne interpelle par son émerveillement post-découverte de son nouveau lieu de vie, qui est totalement « Waouh ». On vous raconte tout.

Mercato OM : Corinne Diacre se présente le souffle coupé

La saison dernière, une nouvelle dynamique a été enclenchée à l’Olympique de Marseille avec l’arrivée de Roberto De Zerbi à la tête de l’équipe première. Plusieurs joueurs importants ont été recrutés, ce qui a démontré la volonté de Frank McCourt de relancer un club qui a fait les beaux jours du football français.

Mais comment rendre harmonieux le développement de l’OM si son équipe féminine est à la traîne ? Cette question a conduit la haute direction de l’équipe marseillaise à se libérer de Frédéric Gonçalves pour Corinne Diacre, un des noms les plus prestigieux du football féminin en France et en Europe.

Cette nouvelle venue a finalement pris ses quartiers au club, et ses premières déclarations interpellent. En ce qui concerne ses impressions après avoir visité les infrastructures ? Elle répond : « Waouh ». C’est le souffle coupé que la nouvelle entraîneure des Marseillaises s’est présentée face aux médias du club.

« Très sincèrement, la Commanderie, c’est un bel endroit », avoue Corinne Diacre avant d’ajouter : « Quand on connaît l’histoire de Marseille, on ressasse un peu les souvenirs d’enfance. On se dit que les grands joueurs et grands entraîneurs sont passés par là. »

L’ancienne sélectionneuse des Bluettes connaît la mission qui l’attend et elle ne compte pas s’y dérober : « À nous, les Marseillaises, d’essayer de faire la même chose », confie-t-elle avant d’ajouter : « Le projet démarre, comme tout projet, ça prend du temps. On va y aller petit à petit, mais sûrement. »

Pablo Longoria, qui a déjà fait un choix judicieux avec Roberto De Zerbi, pourrait, avec Corinne Diacre, mettre le club phocéen au même niveau que les meilleures équipes du monde dans toutes ses factions. L’OM est présentement deuxième au classement de Ligue 1 côté masculin et va devoir quitter la 9e place du classement féminin pour le tableau, la principale mission de Corinne Diacre.