INFO Mercato: L’OM insiste pour une merveille du Mondial U20

À quelques mois de l’ouverture du mercato hivernal, Medhi Benatia affûte déjà ses armes. Le directeur sportif de l’OM serait notamment très insistant sur les traces d’une révélation de la Coupe du Monde U20, qui se joue actuellement au Chili.

Mercato OM : Après Mario Stroeykens, Benatia à fond sur Gessime

Après un mercato estival dense, l’Olympique de Marseille continue de préparer l’avenir. D’après le Twitter compte Le Petit OM, Medhi Benatia aurait d’ores et déjà fixé son attention sur Mario Stroeykens, le jeune milieu offensif belge d’Anderlecht. International dans toutes les catégories jeunes de Belgique, Stroeykens n’a pas rejoint l’OM cet été, mais le directeur sportif marseillais compte bien revenir à la charge lors du mercato hivernal.

Lisez aussi : Mercato : l’OM et l’OL s’arrachent un phénomène ivoirien !

À voir

Mercato : « Waouh », l’OM séduit sa nouvelle recrue

Sous contrat avec Anderlecht jusqu’en 2026, le joueur de 20 ans pourrait quitter son club pour un transfert en janvier, permettant aux Mauves de toucher une indemnité. Toujours selon la même source, les dirigeants olympiens avaient tenté de signer Stroeykens cet été, mais le club belge réclamait entre 15 et 20 millions d’euros, une somme jugée excessive.

Cependant, Benatia voit désormais une fenêtre idéale pour obtenir le joueur, potentiellement même à moindre coût. Mais ce n’est pas tout. En effet, selon les informations du portail Lion Times, Medhi Benatia aurait identifié une potentielle recrue pour l’OM à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, qui se tient en ce moment au Chili.

Yassine Gessime, le cadeau du nouvel an à l’OM ?

Le site marocain explique notamment que le collaborateur de Pablo Longoria surveille de très près Yassine Gessime, révélation marocaine de la compétition mondiale. « Mehdi Benatia aurait déjà pris contact avec l’entourage du joueur de Dunkerque, auteur d’un but et trois passes décisives. L’OM n’est pas seul sur le dossier », précise toutefois la source, pour qui la direction de l’Olympique de Marseille aurait déjà entamé des négociations avec le joueur pour tenter de rafler la mise dès cet hiver.

Lisez aussi : Mercato OM : Benatia prépare un coup phénoménal en Ligue 2 !

À voir

Mercato : 100M€ pour Ousmane Dembélé, le coup parfait du PSG

La publication marocaine souligne que Yassine Gessime correspond parfaitement au style de Roberto De Zerbi : techniquement habile, capable de presser haut, et à l’aise en relais comme meneur de jeu. L’Olympique de Marseille pourrait ainsi sécuriser un futur atout majeur au poste de numéro 10 dès le mercato d’hiver qui s’annonce à grands pas. Reste à voir quel sera le prix à payer pour convaincre Dunkerque de se séparer de son joyau de 19 ans.