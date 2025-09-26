Bye bye l’OM : Adrien Rabiot fait de nouvelles confidences !

Contraint de quitter l’OM cet été, Adrien Rabiot a finalement rejoint l’AC Milan. Et le milieu de terrain français est plus ou moins ravi de ce choix de carrière.

Mercato : Adrien Rabiot est heureux à l’AC Milan

La séparation entre Adrien Rabiot et l’Olympique de Marseille s’est déroulé dans des conditions particulières. Une bagarre avec Jonathan Rowe dans les vestiaires a suffi pour sceller son sort à l’OM. Les dirigeants phocéens ont rapidement décidé de se séparer de lui. Il a transféré à l’AC Milan contre une chèque de 10 millions d’euros. Et le principal ne regrette pas ce choix.

Adrien Rabiot a immédiatement fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Puisqu’il a été titularisé à son arrivée. L’international français est même heureux de son nouveau départ. « Tout le monde m’a bien accueilli, mes coéquipiers, le staff et les supporters (…) donc tout est positif », a-t-il confié dans des propos rapportés par TMW.

Il a retrouvé à Milan son ancien entraîneur Massimiliano Allegri. Le champion du monde 2018 ne cache pas son admiration pour le coach italien, « doué pour créer quelque chose de grand » et « impliquer tout le monde » dans son style de jeu. « C’est « une partie importante d’une équipe qui veut gagner », a ajouté Adrien Rabiot. Ce dernier espère ainsi que son arrivée à Milan n’est que « le début de quelque chose de grand ».

Son conflit avec l’OM est désormais de l’histoire ancienne

Adrien Rabiot n’a pas échappé aux questions concernant les raisons de son départ brusque de l’Olympique de Marseille Mais le joueur de 30 ans préfère minimiser la situation, expliquant que « c’est le football et la vie ». Il est passé à autre chose et ne garde aucune rencontre envers son ancien club.

« Maintenant que je suis à Milan et que je suis heureux, je pense que ça se voit sur le terrain », a-t-il affirmé. L’ancien joueur de la Juventus a tourné définitivement la page OM. Il se focalise sur son retour en Serie A et compte « faire de son mieux pour l’équipe ».