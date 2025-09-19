Révolution au Parc des Princes : Le PSG gâte Luis Enrique !

À deux jours du Classique contre l’OM, en clôture de la cinquième journée de Ligue 1, le PSG a acté une révolution de son entraîneur Luis Enrique au Parc des Princes. Explications.

Luis Enrique va avoir un espace dédié en tribune au parc des Princes

Le Paris Saint-Germain chamboule tout pour accompagner son entraîneur dans son travail. Depuis les deux derniers matches à domicile face au RC Lens et l’Atalanta Bergame, Luis Enrique a choisi de profiter de sa convalescence à la clavicule pour adopter une nouvelle façon de coacher son équipe, observant notamment le jeu depuis les tribunes avant de transmettre ses consignes à la mi-temps.

Et visiblement, cette méthode originale pousse le club de la capitale à s’adapter pour offrir à son entraîneur les meilleures conditions de travail. Opéré récemment de la clavicule et toujours contraint de porter une attelle, l’ancien coach du Barça a décidé de prendre place en tribune presse, loin de l’agitation du banc.

Accompagné de ses analystes vidéo Vincent Brunet, Quentin Billy et Antoine Guillotin, mais aussi de l’un de ses adjoints Guillem Hernandez Folguera, Enrique observe la première période avec un regard global. Équipé d’un micro-casque, il transmet ensuite ses indications à Rafel Pol, son adjoint chargé de relayer les consignes au bord du terrain.

Séduit par cette nouvelle méthode, l’entraîneur parisien veut aller plus loin. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par RMC Sport, le PSG prépare l’aménagement d’un espace spécialement conçu pour Luis Enrique en tribune du Parc des Princes. Objectif, permettre au coach de travailler dans les meilleures conditions, avec ses analystes et son adjoint, sans improviser à chaque match.

Cette révolution pourrait bientôt gagner certains entraîneurs de Ligue 1, notamment Habib Beye. Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach du Stade Rennais a publiquement validé la méthode de Luis Enrique, avouant que la présence en tribune permet d’avoir un autre regard sur le jeu.

« Je suis totalement convaincu par cela. Le premier que j’ai vu faire cela, c’était Sam Allardyce à Newcastle, il faisait le début du match en tribune avant de descendre à la mi-temps. Nous avons ici un membre du staff en tribune qui est en liaison avec un adjoint. Cette position dominante vous donne des éléments. Les entraîneurs se rassurent aussi en étant en bas, ce sont les joueurs qui sont les moteurs du projet de jeu », a déclaré Habib Beye.