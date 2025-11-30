Coupe de France : L’ASSE se régale et fait rêver !

L’ASSE a régalé ses supporters ce samedi au Stade Geoffroy-Guichard, en infligeant une leçon de football à l’US Écotay-Moingt (11-1). Une démonstration de maîtrise et de joie collective qui rappelle que la Coupe de France reste le théâtre des exploits spectaculaires.

ASSE – Écotay-Moingt : Une entame de match de rêve pour les Verts

Dès les premières minutes, l’ASSE a montré qu’elle ne faisait pas dans la demi-mesure. Irvin Cardona, inspiré comme rarement, sert Ben Old qui ouvre le score à la 11ᵉ minute, pour déclencher l’enthousiasme du Chaudron. Deux minutes plus tard, Miladinovic double la mise grâce à un excellent travail collectif. La pression stéphanoise ne faiblit pas.

A la 26ᵉ minute, Augustine Boakye enflamme le public avec une frappe enroulée somptueuse qui se loge dans la lucarne. Ce début de rencontre annonce la couleur : Saint-Etienne impose sa hiérarchie avec brio, sans jamais tomber dans la condescendance. Les actions s’enchaînent, rapides et précises, offrant aux spectateurs une véritable masterclass tactique et technique.

Un festival offensif irrésistible

À la 31ᵉ minute, Ben Old marque à nouveau, avant que João Ferreira et Nadir El Jamali ne viennent enrichir le score. À la pause, le tableau affiche un impressionnant 7-0. Le Chaudron exulte, conscient d’assister à une performance historique. Le jeu collectif, les combinaisons millimétrées et l’envie de faire plaisir au public rendent cette soirée inoubliable. En seconde période, Horneland offre du temps de jeu à plusieurs remplaçants, mais la fête continue.

Ben Old signe son quadruplé à la 60ᵉ minute, suivi de Paul Eymard et du doublé d’El Jamali. Même Écotay-Moingt trouve un éclat de gloire à la 72ᵉ minute avec un superbe coup franc de Vial, acclamé par tout le stade. Le match se clôt sur un score fleuve de 11-1, témoignant de la domination stéphanoise et du plaisir partagé entre joueurs et supporters.

La magie de la Coupe de France

Ce succès stéphanois rappelle pourquoi la Coupe de France est si unique : capable de mêler spectacle, émotion et moments inattendus. L’AS Saint-Etienne, fidèle à sa tradition, a offert une démonstration collective et individuelle, tout en alliant sérieux, talent et sourire. Pour les supporters, cette soirée restera gravée comme un festival de football où chaque but était une fête, chaque action une célébration du jeu.

