Mercato Stade Rennais : Breel Embolo vers l’Italie ?

L’attaquant suisse, Breel Embolo attise les convoitises d’un géant de Serie A pour le prochain mercato hivernal. Le Stade Rennais est en danger.

L’AS Rome, qui suivait déjà Breel Embolo avant son départ de l’AS Monaco vers le Stade Rennais, revient à la charge. Le club italien n’a vraiment pas abandonné le dossier, et l’hiver pourrait rouvrir la porte. Arrivé fin août, l’ancien crack de Monaco retrouve sa forme ces dernières semaines. À peine installé, il est déjà ciblé ailleurs.

Le Suisse, 28 ans, 83 sélections, 22 buts, reste lié au Stade Rennais jusqu’en 2029. Son profil intéresse toujours l’AS Rome. Ses débuts à Rennes ne sont pas très fructueux. Mais il s’est relevé ces derniers temps. Deux buts lors de ses deux derniers matchs, quatre en dix rencontres de Ligue 1. Et surtout : une présence constante. Depuis son arrivée, il a joué chaque match, sans exception.

L’AS Rome insiste pour le déloger de Rennes. Selon L’Équipe, le club romain s’est renseigné ces derniers jours. Il veut connaître les conditions, les ouvertures possibles autour de l’ancien joueur de Mönchengladbach. Les discussions entre clubs, elles, n’ont pas encore commencé. Il faudra donc guetter Rennes, voir si le club ouvre la porte ou ferme le dossier. Sur Transfertmarkt, la valeur marchande du Suisse est estimée à 12 millions d’euros.

