PSG : Un coup dur de dernière minute confirmé avant Tottenham

Le technicien du PSG, Luis Enrique vient de dévoiler la liste de ses guerriers retenus pour défier Tottenham en Ligue des Champions. Un gardien de but est forfait à cause des pépins physiques.

PSG : Nouveau coup dur avant Tottenham

Dans quelques heures, le Parc des Princes va accueillir le choc entre le PSG et Tottenham. Une rencontre importante pour les deux formations qui veulent des points pour monter au classement. Pour cette rencontre, le tacticien parisien, Luis Enrique va composer sans l’un de ses gardiens de but. Renato Marin, gêné à l’entraînement, a dû renoncer.

Blessé, il manquera le match pour le compte de la 5e journée de la Ligue des champions. Une absence courte, d’environ une semaine, selon le staff. Renato Marin, 19 ans, est arrivé cet été libre de l’AS Rome. Jusqu’ici, il avait été convoqué pour les quatre premières sorties du PSG en Ligue des champions.

Mais ce mercredi, au Parc des Princes, il restera sur le banc à cause de ce pépin physique. Et Paris réagit vite pour combler le vide. Le club appelle Martin James, un jeune crack de 17 ans. Il sera le gardien numéro 3, derrière Lucas Chevalier et Matveï Safonov.

