L’OL encore secoué par le litige Botafogo-Eagle Football

OL : Botafogo réclame près de 25 M€ à Eagle Football

John Textor a quitté l’OL en juin 2025 et a été remplacé par Michele Kang à la tête du club de la capitale des Gaules. Il s’est exilé au Brésil où il représente désormais les intérêts de Botafogo, l’autre club d’Eagle Football Group. Et selon le média Globo, le club carioca a intenté une action en justice pour réclame 25 millions d’euros à la SAF du club (entité commerciale), détenue à 90% par Eagle Football.

D’après les informations de la source, relayées par Olympique-et-Lyonnais, Botafogo exige de la part d’Eagle Football le remboursement d’au moins 10 % du montant du passif déclaré par la SAF elle-même. Et ce montant est de 155,4 millions de reais, soit 24,9 millions d’euros.

Lyon pointé du doigt par un actionnaire de Botafogo

Réagissant au litige révélé par la presse brésilienne, Paulo Magalhães Lins, détenteur de 10% des actions de Botafogo, s’est attaqué à l’Olympique Lyonnais, dont les actionnaires sont en conflit d’intérêts.

« Des investisseurs étrangers sont en désaccord et n’investissent plus à Botafogo. […]. Mon objectif est qu’ils parviennent à un accord et règlent le problème Botafogo. Car je ne vois chez eux que des efforts pour résoudre les problèmes de Lyon, un club qui n’existe aujourd’hui que grâce aux nombreux services rendus par Botafogo », a-t-il déclaré, dans les colonnes de LANCE!, un média brésilien.

