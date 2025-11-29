Mercato Stade Rennais : Habib Beye fomente un gros à Paris !

Alors que Ludovic Blas est poussé vers la sortie, le Stade Rennais pourrait passer à l’action pour renforcer son effectif lors du mercato hivernal qui s’annonce. Habib Beye serait notamment intéressé par un profil du côté de Paris.

Mercato Stade Rennais : Habib Beye vire Blas et Fofana cet hiver

Titulaires en début de saison, Ludovic Blas et Seko Fofana ne sont plus en odeur de sainteté au Stade Rennais. Habib Beye a relégué ses deux anciens cadres sur le banc des remplaçants et leur départ cet hiver n’est pas à exclure. En froid avec leur entraîneur, les deux joueurs seraient sur la liste des joueurs susceptibles de quitter le navire rennais dans les semaines à venir.

En effet, selon les informations du site Média Sport, Blas et Fofana n’auraient plus d’avenir au Stade Rennais, si bien qu’un transfert dès janvier prochain serait dans les tuyaux. Les dirigeants bretons ne les retiendront pas si des offres intéressantes se présentent. Conscients de la situation, Habib Beye et son staff espèrent recevoir du renfort pour la seconde partie de saison. Un profil ferait même déjà l’unanimité au sein du club breton.

Ilan Kebbal, priorité du SRFC cet hiver ?

À en croire l’Insider Jonatan, très bien informé sur les coulisses du SRFC, plusieurs mouvements seraient déjà en préparation : « Rumeur assez persistante depuis quelques semaines : Fofana et Ludovic Blas seraient sur le départ. Ça parlerait d’une offre d’un club autour de 15M€ pour ce dernier. Et Illan Kebbal serait apprécié (il l’était déjà cet été). »

Après deux saisons complètes en Ligue 2 avec le Paris FC, Ilan Kebbal a plus que confirmé son grand potentiel depuis le début de la saison de Ligue 1 que ce soit sur le terrain et sur le plan des statistiques. Selon son entraîneur Stéphane Gilli et les joueurs-cadres du promu, le néo-international algérien fait actuellement partie des tout meilleurs joueurs du championnat de France.

L’entraîneur du Stade Rennais apprécie énormément le profil de Kebbal et ferait désormais de lui sa cible prioritaire pour remplacer Ludovic Blas. Le milieu offensif de 27 ans correspond parfaitement au profil recherché : créatif, capable d’évoluer dans l’entrejeu et d’apporter immédiatement du dynamisme à l’attaque rennaise. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le Paris FC, le natif de Marseille est évalué à 10 millions d’euros sur Transfermarkt. Affaire à suivre…

