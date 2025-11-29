AS Monaco – PSG : Pocognoli et Enrique dévoilent leurs armes

L’AS Monaco et le PSG s’affrontent ce samedi à 17 heures au stade Louis II. Quelques heures avant ce match de Ligue 1, Sébastien Pocognoli, coach de l’ASM, et son homologue Luis Enrique ont dévoilé leurs groupes de joueurs retenus.

AS Monaco : Pocognoli avec 22 joueurs pour affronter le PSG

Quelques jours après la Ligue des Champions, l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain se retrouvent cet après-midi au Stade Louis II pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Un choc que les Monégasques espèrent bien remporter pour rassurer leurs supporters et remonter dans le classement après une huitième place peu honorable en treize matchs.

Pour y arriver, Sébastien Pocognoli, coach de l’AS Monaco, a convoqué un groupe de 22 joueurs pour tenter de piéger les Parisiens. Après son retour face au Stade Rennais le weekend passé, lors de la défaite (1-4), Paul Pogba est de nouveau convoqué par son entraîneur ce samedi pour la réception du PSG.

Le milieu de terrain français devrait une nouvelle fois entrer en jeu en fin de match. Le technicien belge de l’ASM devra toutefois composer sans Denis Zakaria (suspendu), Christian Mawissa et Eric Dier (blessés).

Luis Enrique avec Ousmane Dembélé, mais sans Nuno Mendes

De son côté, Luis Enrique a décidé de convoquer un groupe de 21 joueurs. Blessés depuis plusieurs semaines, Achraf Hakimi et Désiré Doué sont absents. Tout comme Nuno Mendes, sorti à la mi-temps lors du match de Ligue des Champions face à Tottenham, mercredi soir.

Le latéral gauche portugais n’est pas gravement blessé, mais le staff médical du PSG ne veut pas prendre de risque. Pour compléter le groupe, l’entraîneur des Rouge et Bleu a donc fait appel à plusieurs jeunes dans son groupe. Martin James remplace Renato Martin, blessé, chez les gardiens, tout comme David Boly au poste de latéral droit. Quentin Ndjantou et Ibrahim Mbaye sont également présents.

Le groupe de l’AS Monaco

Gardiens : Hradecky, Kôhn, Lienard

Défenseurs : Henrique, Kehrer, Ouattara, Salisu, Teze, Vanderson

Milieux : Akliouche, Camara, Coulibaly, Diatta, Golovin, Idumbo, Minanino, Pogba

Attaquants : Balogun, Biereth, Fati, Ilenikhena, Michal

Le groupe du Paris SG

Gardiens : Chevalier, Safonov, James

Défenseurs : Marquinhos, Pacho, Zabarnyi, Hernandez, Beraldo, Boly

Milieux : Vitinha, Neves, Ruiz, Zaïre-Emery, Mayulu, Lee, Ndjantou

Attaquants : Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola, Ramos, Mbaye.