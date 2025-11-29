Mercato ASSE : Ça se précise pour la destination de Stassin

Retenu par l’ASSE lors du dernier mercato estival, Lucas Stassin pourrait finalement obtenir un bon de sortie cet hiver. Et une destination se précise pour l’avenir de l’attaquant belge.

Ce vendredi, l’intérêt de Stuttgart pour Lucas Stassin a été révélé. Le club allemand aurait fait de l’attaquant de l’AS Saint-Étienne sa priorité pour le marché des transferts de l’hiver qui s’annonce. D’après le journaliste Florian Plettenberg, l’actuel cinquième de Bundesliga travaillerait activement sur la possibilité d’un transfert de l’international espoir belge.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Stassin affole les recruteurs européens, même s’il est moins fringant cette saison avec seulement 4 buts et 3 passes décisives en Ligue 2. Toujours selon le spécialiste mercato de Sky Sports, les premiers contacts auraient déjà eu lieu entre les diverses parties.

De son côté, la direction de l’ASSE attendrait entre 35 et 40 millions d’euros pour laisser son numéro 9. Un montant qui aurait rapidement refroidi les ardeurs de Stuttgart. Mais certaines sources assurent qu’un chèque de 255 millions d’euros pourrait suffire pour boucler le transfert de Lucas Stassin, qui aurait une destination en tête pour la suite de sa carrière.

Lucas Stassin privilégie la Bundesliga

Outre la piste menant à Lucas Stassin, le VfB Stuttgart étudierait également d’autres dossiers pour renforcer son secteur offensif dans la seconde moitié de saison. Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) et Jérémy Arevalo (Racing Santander) seraient associés au club entraîné par Sebastian Hoeneß. Concernant Stassin, malgré la réticence de Stuttgart, son père assure que la Bundesliga est sa destination préférée pour la suite de sa carrière.

« L’Angleterre, c’est un rêve, mais c’est sans doute encore un peu tôt. On me conseille l’Italie, la Serie A. C’est une option même si on voit que c’est difficile pour des joueurs comme Openda et Jonathan David alors qu’ils ont réussi en Ligue 1.

L’Espagne, ça correspondrait bien à Lucas, ça le tentait cet été, mais le club intéressé n’avait pas les moyens suffisants pour formuler une offre assez intéressante pour Saint-Étienne. Mais à mon avis, le top, c’est la Bundesliga. J’adore ce championnat, j’aime tout là-bas, l’ambiance, les stades, le jeu développé. Pour les attaquants, il y a beaucoup d’espace », confie Stéphane Stassin. Affaire à suivre…

