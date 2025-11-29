Mercato OM : Roberto De Zerbi rate un coup fumant en attaque

En quête d’un grand avant-centre en janvier 2024, l’OM a misé sur Amine Gouiri, mais Roberto De Zerbi visait un calibre au-dessus. Un intérêt qui n’a pas laissé insensible le principal concerné.

Mercato : Un buteur italien voulait rejoindre l’OM

Avec Amine Gouiri, Pierre-Emerick Aubameyang et Robinio Vaz, l’Olympique de Marseille est plutôt bien fourni aux avant-postes cette saison. Surtout que le premier cité a un rendement satisfaisant depuis son arrivé à l’hiver 2024. À l’époque, l’OM était à la recherche d’un avant-centre pour compenser le départ d’Elye Wahi.

Si Amine Gouiri est parvenu à s’imposer avant sa récente blessure, les dirigeants marseillais avaient tenté en priorité la piste menant à Giacomo Raspadori. En manque de temps de jeu au SSC Naples à l’époque, l’international italien voyait d’ailleurs cet intérêt d’un très bon oeil comme il l’a confirmé lui-même dans les colonnes du Corriere dello Sport.

« En janvier dernier, il y a eu un certain intérêt, car je jouais peu à Naples, mais rien de concret ne s’est produit. L’Olympique de Marseille de De Zerbi a insisté, l’hiver dernier puis cet été, mais sans que ça aboutisse. Je le considère comme un entraîneur clé pour moi, depuis mes débuts dans les équipes de jeunes de Sassuolo. Je le vois comme un père spirituel dans le football », a reconnu l’attaquant de 25 ans, qui a évolué sous les ordres de Roberto De Zerbi à Sassuolo et qui se voyait bien le rejoindre à Marseille.

Finalement, le transfert n’a pas abouti. Selon plusieurs sources transalpines, le Napoli était trop gourmand aux yeux de Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM, qui a refusé de s’aligner sur le montant de 20 millions d’euros réclamés par le club italien pour laisser partir Raspadori. Jugé trop cher, le natif de Bentivoglio s’est engagé en faveur de l’Atlético Madrid pour 22 millions d’euros.