AS Monaco – PSG : Les équipes officielles ! Enrique innove !

À une heure du coup d’envoi du choc de la 14e journée de Ligue 1 entre l’AS Monaco et le PSG, la LFP dévoile les compositions officielles de Luis Enrique et Sébastion Pocognoli.

PSG : Luis Enrique avec une attaque inédite à Monaco

Après avoir annoncé en conférence de presse que cette rencontre contre l’AS Monaco est « un match de Ligue des Champions, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a aligné la meilleure équipe capable de battre les hommes de Sébastien Pocognoli. Ainsi, alors qu’un léger turnover était pressenti par la presse, Luis Enrique s’est montré très ambitieux pour cette affiche.

Ainsi, la charnière centrale est confiée au duo de feu Marquinhos – Willian Pacho, alors que le capitaine de 31 ans était attendu sur le banc des remplaçants au coup d’envoi. En l’absence d’Achraf Hakimi, c’est Warren Zaïre-Emery qui enchaîne dans le couloir droit de la défense, et Lucas Hernandez s’occupe du côté gauche. Au milieu de terrain, le trio habituel, Fabian Ruiz – Vitinha – Joao Neves, est aligné.

Toutefois, Luis Enrique a fait des ajustements en attaque. Alors qu’Ousmane Dembélé était pressenti pour débuter dans un rôle de faux 9, c’est finalement Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu et Kang-In Lee qui sont choisi pour animer les avant-postes.

Du côté de l’AS Monaco, la composition qui va défier le PSG est plus ou moins celle annoncée par la presse du jour. Bien qu’ayant fait son grand retour la semaine dernière sur la pelouse de Rennes, Paul Pogba n’est pas titulaire contre les Parisiens puisque le duo de milieux de terrain est composé de Lamine Camara et Jordan Teze, avec Takumi Minamino un cran plus haut.

Devant l’international finlandais Lukas Hradecky qu’on retrouvera dans les buts, on retrouve une charnière centrale avec l’ancien Parisien Thilo Kehrer et Mohammed Salisu, les côtés étant confiés au Brésilien Caio Henrique à gauche et Vanderson à droite. En attaque, l’Américain Folarin Balogun est titulaire en pointe puisqu’il a purgé sa suspension le week-end dernier et il sera accompagné par Maghnes Akliouche sur le côté droit et Alexandre Golovine sur le gauche.

Le 11 de l’AS Monaco

Gardien : Hradecky

Défenseurs : Vanderson, Kehrer (c), Salisu, Henrique

Milieux : Camara, Teze – Akliouche, Minamino, Golovin

Attaquant : Balogun

La compo du PSG

Gardien : Chevalier

Défenseurs : Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Hernandez

Milieux : Neves, Vitinha, Ruiz

Attaquants : Lee, Mayulu, Kvaratskhelia.