Mercato PSG : Campos proche d’un exploit à 30M€ en attaque !

Le mercato hivernal n’ouvre ses portes que le 1er janvier 2026, mais les choses bougent déjà du côté du PSG. Luis Campos, conseiller sportif du club de la capitale, pourrait boucler rapidement un dossier crucial.

Mercato : Accord entre le PSG et Tottenham pour un flop ?

Actuellement prêté par le PSG à Tottenham, Randal Kolo Muani a de fortes chances de ne pas revenir dans la capitale l’été prochain. Mercredi passé au Parc des Princes en Ligue des champions, l’attaquant de 26 ans a inscrit un doublé et donné une passe décisive, réalisant une très belle prestation contre ses anciens coéquipiers.

Malgré la défaite (3-5), les Spurs sont tout de même repartis de Paris avec la satisfaction d’avoir retrouvé un grand Randal Kolo Muani. Bien que son prêt soit sans option d’achat, l’international français a convaincu les dirigeants du club anglais qui réfléchissent sérieusement à faire une offre au PSG.

En effet, selon les informations du journaliste Ekrem Konur, Tottenham serait très chaud à l’idée de recruter définitivement le natif de Bondy en fin de saison. Encore sous contrat à Paris jusqu’en juin 2028, Kolo Muani est évalué à 30 millions d’euros par Luis Campos. Un montant qui ne représente pas une réelle difficulté pour les finances de Tottenham, qui voudrait rapidement conclure le deal.

Toujours selon la même source, avec la menace de l’Atlético Madrid, de la Juventus Turin et d’Arsenal, le club londonien aimerait finaliser cette opération durant le prochain mercato hivernal. Reste maintenant à voir si les Spurs valideront leur intérêt par une offre concrète dans les semaines à venir. Une très bonne nouvelle à venir donc pour le Paris Saint-Germain.

