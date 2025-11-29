OM : Roberto De Zerbi sort l’artillerie lourde contre Toulouse, la compo !

Afficher l’index Masquer l’index
À quelques heures du coup d’envoi du choc entre l’OM et le Toulouse FC, le coach marseillais, Roberto De Zerbi vient de dévoiler la liste de ses guerriers. Certains cadres sont forfaits.
OM : De Zerbi veut aligner du lourd pour faire plier Toulouse
La 14ᵉ journée de Ligue 1 se poursuit. L’OM attend de pied ferme le Toulouse FC ce samedi au Stade Vélodrome. Ces dernières semaines, les Phocéens brillent : ils ont remporté leurs trois derniers matches de championnat. Cette série positive leur permet de conforter leur 2ᵉ place, à seulement deux points du PSG. En Ligue des Champions, De Zerbi et ses joueurs ont également impressionné, s’imposant 2-1 face à Newcastle United. L’objectif ce week-end est de conclure cette belle semaine en beauté.
Lire aussi : Mercato OM : Officiel, un crack tunisien signe à Marseille !À voirMercato : C’est confirmé, Ayyoub Bouaddi arrive au Paris SG
De son côté, Toulouse traverse une période difficile. Le Téfécé, certes 10e du championnat, n’a plus gagné depuis cinq journées. Les hommes de Carles Martínez Novell restent même sur une défaite contre Angers SCO. Un déplacement au Vélodrome, dans ce contexte, devient presque une épreuve.
Pour ce match, le coach marseillais, Roberto De Zerbi a convoqué 21 joueurs, avec le retour de Nayef Aguerd après sa blessure. En revanche, Darryl Bakola, pourtant décisif contre Newcastle, manque à l’appel, tout comme Amir Murillo, Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri, toujours indisponibles à cause des pépins physiques.
La composition probable de l’OM :
Rulli – Weah, Pavard, Aguerd, Emerson – Höjbjerg, Kondogbia – Greenwood, Gomes, Paixão – Vaz.
La composition probable du Toulouse FC :
Restes – McKenzie, Cresswell, Nicolaisen – Sidibé, Vossah, Casseres, Methalie – Dönnum, Emersonn, Magri.
Lire la suite sur l’OM
Mercato OM : Un serial buteur attendu à Marseille cet hiver !
OM : Le vestiaire bluffé par un mercato XXL !À voirOL : 200 M€ de déficit, guerre ouverte entre Textor et Kang