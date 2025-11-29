OM : Roberto De Zerbi sort l’artillerie lourde contre Toulouse, la compo !

À quelques heures du coup d’envoi du choc entre l’OM et le Toulouse FC, le coach marseillais, Roberto De Zerbi vient de dévoiler la liste de ses guerriers. Certains cadres sont forfaits.

OM : De Zerbi veut aligner du lourd pour faire plier Toulouse

La 14ᵉ journée de Ligue 1 se poursuit. L’OM attend de pied ferme le Toulouse FC ce samedi au Stade Vélodrome. Ces dernières semaines, les Phocéens brillent : ils ont remporté leurs trois derniers matches de championnat. Cette série positive leur permet de conforter leur 2ᵉ place, à seulement deux points du PSG. En Ligue des Champions, De Zerbi et ses joueurs ont également impressionné, s’imposant 2-1 face à Newcastle United. L’objectif ce week-end est de conclure cette belle semaine en beauté.

De son côté, Toulouse traverse une période difficile. Le Téfécé, certes 10e du championnat, n’a plus gagné depuis cinq journées. Les hommes de Carles Martínez Novell restent même sur une défaite contre Angers SCO. Un déplacement au Vélodrome, dans ce contexte, devient presque une épreuve.

Pour ce match, le coach marseillais, Roberto De Zerbi a convoqué 21 joueurs, avec le retour de Nayef Aguerd après sa blessure. En revanche, Darryl Bakola, pourtant décisif contre Newcastle, manque à l’appel, tout comme Amir Murillo, Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri, toujours indisponibles à cause des pépins physiques.

𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 📋 #OMTFC



Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens choisis par coach 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la réception du TFC aujourd’hui ⚔️ pic.twitter.com/m9ZwZEUryG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 29, 2025

La composition probable de l’OM :

Rulli – Weah, Pavard, Aguerd, Emerson – Höjbjerg, Kondogbia – Greenwood, Gomes, Paixão – Vaz.

La composition probable du Toulouse FC :

Restes – McKenzie, Cresswell, Nicolaisen – Sidibé, Vossah, Casseres, Methalie – Dönnum, Emersonn, Magri.

