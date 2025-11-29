Mercato OM : Un joueur veut claquer la porte !

Un super crack de l’OM va quitter gratuitement Marseille à la fin de la saison. Le club n’a pas trouvé preneur.

Le jeune crack de l’OM, Bilal Nadir arrive au bout de son contrat dans six mois. Et comme aucune prolongation ne se dessine, son départ approche. Un départ à zéro euro, qui laisse l’OM sans la moindre indemnité. La saison dernière, Roberto De Zerbi l’utilisait souvent. Cette année, le milieu marocain joue beaucoup moins. Une titularisation en Ligue des Champions, une autre en Ligue 1.

À 22 ans, il voulait prendre de l’élan, gagner du temps de jeu, confirmer son potentiel. Mais la situation devient de plus en plus compliquée notamment à cause de la rude concurrence. Et cette situation le pousse logiquement à refuser, pour l’instant, toute prolongation d’un contrat qui s’achève en juin.

Romain Canuti, dans L’OM au Café pour Le Phocéen, l’a confirmé : la tendance va vers un départ. Marseille aimerait récolter au moins 5 millions d’euros cet hiver, mais aucun club ne semble prêt à les payer. Un départ libre en fin de saison se profile donc. Pour l’OM, c’est un vrai coup dur. Le club comptait exposer des jeunes comme Nadir, Bakola ou Vaz afin de créer de la valeur et de réaliser des plus-values. Mais sauf retournement inattendu, Nadir partira gratuitement.

