OL : 200 M€ de déficit, guerre ouverte entre Textor et Kang

Alors que la Direction de l’OL a révélé un déficit de plus de 200 M€, John Textor sort du silence et attaque la nouvelle présidente du club rhodanien, Michele Kang.

Textor : « Personne ne m’a expulsé de l’OL, je reste au contrôle »

Le rapport financier de l’OL sur l’exercice 2024-2025 accable la gestion de John Textor, ex-président de Lyon (mai 2023-juin 2025). Selon le communiqué officiel d’Eagle Football Group, les pertes sont évaluées à 201 M€.

Alors que sa gestion à l’Olympique Lyonnais est décriée et qu’il est aussi en confit avec des associés, notamment le fonds Iconic Sport, le dirigeant américain assure qu’il est toujours au contrôle d’Eagle Football Group. Il dément avoir été démis de la tête du club rhodanien.

« Ce qui n’est pas vrai, c’est l’affirmation selon laquelle j’ai été expulsé de Lyon. Je reste l’actionnaire majoritaire, avec le contrôle de la majorité au conseil d’administration, et personne ne m’a expulsé de Lyon. Les documents d’Eagle Football garantissent ma présence au conseil d’administration de toutes les entités d’Eagle, y compris les clubs », a-t-il déclaré sur Canal do TF sur YouTube.

Lyon doit 30 millions de dollars à Botafogo, selon Textor

Outre le conflit qui l’oppose à Iconic et qui sera bientôt tranché par la justice en Angleterre, John Textor est dans le collimateur de la nouvelle direction de l’OL. Un audit sur sa gestion aurait été commandé. Entretemps, il assure que c’est plutôt Lyon qui doit de l’argent à Botafogo, l’autre club brésilien du group Eagle Football.

« Avec tous les allers-retours, la différence entre toutes les transactions entre les entreprises, Botafogo et Lyon, n’est que de 30 millions de dollars sur 18 mois », a-t-il révélé, tout en soulignant que Michele Kang refuse de régler cette prétendue dette.

La décision radicale de Kang

Selon les propres termes de l’homme d’affaires américain, sa successeure à l’Olympique Lyonnais a décidé « de ne plus partager ». Et il estime qu’elle ne devrait pas agir ainsi. « Michele Kang n’a pas le droit de faire cela, et c’est la nature même du litige », a-t-il glissé. John Textor est certes parti de Lyon depuis fin juin 2025, mais son ombre continue de planer le club.

