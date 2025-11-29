ASSE : Enorme casse-tête pour Horneland avant la mi-saison

Décimée en attaque, l’ASSE va devoir trouver une solution alternative en pointe, lors des deux derniers matchs de Ligue 2, avant la trêve hivernale.

ASSE : Duffus, Stassin et N’Guessan indisponibles

L’entraîneur de l’ASSE a confirmé les absences de trois avant-centres, pour cause de blessures, avant le match de coupe de France face à l’US Ecotay-Moingt. Joshua Duffus souffre des ischios-jambiers, tandis que Lucas Stassin et Djylian N’Guessan ont des douleurs au mollet.

Le premier a déjà manqué les matchs contre l’AS Quetigny en coupe de France et face à l’AS Nancy en Ligue 2. Le coach de l’AS Saint-Etienne s’était montré prudent sur son cas. Il avait indiqué qu’il ne fallait pas précipiter son retour.

À voir

OL : Catastrophe à Lyon, plus de 200 M€ de perte !

Lisez aussi : ASSE : Saint-Étienne a un incroyable atout pour la montée

Concernant le deuxième, Eirik Horneland a annoncé son probable retour en janvier. « Lucas Stassin a connu un souci au mollet en sélection de la Belgique. Il pourrait être absent plusieurs semaines. On pourrait le revoir au début du mois de janvier, c’est le plus probable ».

Quant au troisième, il était titulaire en coupe de France, samedi dernier, et avait marqué un but. Touché, il sera également indisponible « pendant quelques semaines » selon le technicien norvégien.

Boakye ou Cardona, deux options en pointe de l’attaque de Saint-Etienne

Concrètement, ces trois attaquants de pointe, déjà forfait face à Ecotay-Moingt, restent incertains pour les matchs contre l’USL Dunkerque (6 décembre) et le SC Bastia (13 décembre) en championnat, avant la mi-saison. Dans ce cas de figure, Eirik Horneland serait contraint de trouver une solution au poste de numéro 9.

À voir

PSG : Les compos fuitent, Luis Enrique veut étouffer Monaco

Augustine Boakye est une option. Ailier de prédilection, il a joué en pointe à 2 reprises cette saison, contre Laval et Nancy. Néanmoins, c’est bien Irvin Cardona qui a le profil idéal. Grâce à sa polyvalence, il a déjà dépanné au poste d’avant-centre. Il possède des réflexes d’un vrai numéro 9, même s’il est plus efficace en position d’ailier.

Le choix Irvin Cardona en pointe, en l’absence de Duffus, Stassin et N’Guessan, est validé par Peuple-Vert. « Cardona semble l’option la plus logique sur le papier. Habitué à évoluer dans l’axe, polyvalent, capable de tenir le ballon dos au but. L’attaquant de l’AS Saint-Etienne possède cette expérience des matchs à enjeu […] », justifie le média spécialisé

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Le plan secret de Horneland avant le mercato révélé

ASSE : Sévère mise en garde de Horneland avant Ecotay

À voir

Mercato OM : Un serial buteur attendu à Marseille cet hiver !

ASSE : Dunkerque tente un coup avant Saint-Etienne