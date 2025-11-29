Mercato : C’est confirmé, Ayyoub Bouaddi arrive au Paris SG

Déterminé à poursuivre sa politique de recrutement de jeunes talents français, le PSG avance surement sur la piste menant à Ayyoub Bouaddi. Et le milieu de terrain du LOSC se rapprocherait bien du club de la capitale.

Mercato : Le PSG en pole position pour Ayyoub Bouaddi

Engagé avec le LOSC jusqu’au 30 juin 2027, Ayyoub Bouaddi pourrait être l’un des gros tubes du prochain mercato hivernal. Considéré comme un futur crack à son poste, le milieu de terrain de 18 ans fait saliver plusieurs grands clubs européens, dont le Paris SG, le Real Madrid et Manchester United. Vendredi, PSG Inside Actus a annoncé que « Paris en a fait le profil prioritaire. Le PSG pourrait même le prêter au LOSC en cas d’achat cet hiver. »

Pour convaincre Olivier Létang de céder son joyau français, les dirigeants parisiens seraient prêts à mettre sur la table des négociations les 40 millions d’euros nécessaires pour boucler cette opération et laisser Bouaddi terminer la saison sous les ordres de Bruno Genesioio.

Ces dernières heures, le journaliste Ekrem Konur confirme cette tendance et ajoute même que le Champion de France en titre serait en pole position pour signer le natif de Senlis, malgré une rude concurrence de Manchester United, Arsenal, Real Madrid, Bayern Munich et de la Juventus Turin. Et les signaux continuent de s’allumer dans le même sens.

Accord proche entre le PSG et le LOSC pour Bouaddi ?

L’intérêt du Paris Saint-Germain pour Ayyoub Bouaddi ne date pas de maintenant. Selon une source proche du staff parisien, Luis Campos et Luis Enrique voulaient déjà recruter le milieu de terrain lillois depuis qu’il avait 16 ans. Mais des difficultés liées à la formule adéquate pour le sortir de son club formateur ont fait capoter l’affaire.

Mais un terrain d’entente pourrait être trouvé prochainement entre Nasser Al-Khelaïfi et Olivier Létang, à en croire Média Foot. Le portail sportif confirme que les deux hommes discutent en ce moment sur une opération consistant pour le Paris Saint-Germain à recruter Bouaddi en janvier pour un montant compris entre 30 et 35 millions d’euros, avec un prêt de six mois à Lille. Les négociations avancent bien et un accord pourrait intervenir dans les jours à venir. Affaire à suivre…

