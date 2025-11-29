FC Nantes : Kita lance un ultimatum à Luis Castro

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro doit mettre fin à la crise de résultats lors des prochains matches. Le patron du FCN, Waldemar Kita est en colère.

FC Nantes : Luis Castro en danger au FCN

Le FC Nantes se déplace ce dimanche sur la pelouse de l’OL. Un match intense qui pourrait sceller le sort de Luis Castro. Dans le Rhône, l’entraîneur portugais doit mobiliser ses hommes pour obtenir un bon résultat. Le FCN n’y arrive plus en championnat. Castro, lui, cherche de solutions pour renverser la tendance.

Le vestiaire le soutient encore, mais il pourrait bientôt perdre son fauteuil. La direction du FC Nantes veut des points. Et Lyon, surtout à l’extérieur, sent déjà le match-piège. Pour ramener quelque chose, il faudra du caractère, de l’ordre, de la sérénité, tout ce qui manque en ce moment.

Selon Ouest-France, malgré les rumeurs, Castro n’est pas menacé dans l’immédiat. Les Jaunes et Verts doivent finir l’année avec trois matchs : l’OL, le RC Lens, puis Angers SCO. Trois tests, trois occasions de ne pas sombrer. Si l’hémorragie continue, Luis Castro sera remercié. Le FC Nantes occupe provisoirement la 15e place avec 11 points en 13 journées. Ce n’est pas encore trop tard pour rebondir. Tout peut basculer lors des prochaines journées si les joueurs ont la gnaque.

