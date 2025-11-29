Mercato PSG : Luis Campos prépare un coup de maître à 40 M€ !

Les dirigeants du PSG préparent une offre pour un super crack du LOSC. Le coup se prépare pour le mercato hivernal de 2026.

Mercato PSG : Luis Campos traque une pépite du LOSC

À l’approche du mercato hivernal, le directeur sportif du PSG, Luis Campos fouille déjà un peu partout pour recruter certaines pépites. Leader en Ligue 1, deuxième en Ligue des Champions, Paris avance malgré les blessures. L’équipe de Luis Enrique rafle des points mais des renforts doivent arriver. Luis Enrique et Luis Campos envisagent de renforcer le milieu avec un profil jeune et technique.

Les dirigeants parisiens poussent fort pour attirer Ayyoub Bouaddi, jeune meneur de jeu du LOSC, selon PSG Inside Actus. Âgé de 18 ans, déjà international Espoirs, sous contrat jusqu’en 2027, Bouaddi hésite à prolonger. Lille observe la situation. Un départ dès cet hiver est possible.

Le PSG préparerait un bon plan pour convaincre les dirigeants lillois. Le Paris SG veut acheter Bouaddi en janvier, puis le laisser à Lille en prêt jusqu’en juin. Le LOSC discuterait entre 30 et 40 millions d’euros. Bouaddi montre de très belles qualités sur le terrain. Il a offert une passe décisive en 17 matchs.

