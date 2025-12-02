OM : De Zerbi soulagé, deux gros départs enfin reportés !

Excellente nouvelle pour Roberto De Zerbi et l’OM ! Le départ de deux cadres du vestiaire pour la CAN est finalement ajourné.

OM : De Zerbi pourra compter sur Aubameyang et Aguerd face à l’USG

C’était un sujet d’inquiétude pour Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille devait perdre deux cadres. Pierre-Emerick Aubameyang et Nayef Aguerd devaient quitter le navire OM. Ils étaient attendus en sélections nationales la semaine prochaine.

La FIFA exigeait la libération des internationaux africains le 8 décembre en vue de préparer la CAN 2025. Cette annonce écœurait l’OM. Car le club phocéen devait faire sans Pierre-Emerick Aubameyang et Nayef Aguerd face à l’Union Saint-Gilloise en Ligue des champions.

La FIFA assouplie sa règle

Ces éventuelles absences représentaient un véritable casse-tête pour De Zerbi. « Je ne suis sûr de rien, j’attends de savoir quelle sera la situation » avait-il déclaré devant la presse. Le technicien italien peut cependant pousser un ouf de soulagement. Cette mesure est visiblement assouplie.

Sky Sport le confirme, la FIFA a clairement notifié aux clubs qu’ils pourront désormais conserver les joueurs sélectionnés pour la CAN jusqu’au 15 décembre. Cette rallonge d’une semaine devrait faire du bien à De Zerbi et son équipe. L’OM pourra compter sur ses deux piliers pour le match décisif en Belgique.

