Choc à l’OM : Un défenseur menacé, Lionel Messi impliqué !

Avant le Mondial 2022, un match PSG-OM a mis Leonardo Balerdi sous pression. Le capitaine marseillais avait fait l’objet de menaces à cause de Lionel Messi.

Le passage de Lionel Messi au Paris Saint-Germain a été très bénéfique pour la Ligue 1. Cela a aussi créé des situations inattendues pour certains joueurs. C’est le cas notamment pour le défenseur central de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi. Ce dernier a fait une surprenante confidence un Classico PSG-OM avant la Coupe du Monde 2022.

Alors que l’enjeu de ce match était immense, le défenseur argentin a fait l’objet de vives menaces de la part de ses amis, passionnés de La Pulga. Ils l’ont averti par téléphone. « Ne blesse pas Messi », l’ont-ils prévenu. Ceux-ci demandaient au joueur de l’OM d’éviter de mettre en péril la participation de l’octuple ballon d’Or au Mondial.

Il voulait faire mal au Paris Saint-Germain

Ces « menaces amicales » n’ont pas vraiment influence Leonardo Balerdi et son désir de battre le Paris SG. « Jouer contre lui était spécial, mais il jouait pour le PSG et je voulais le battre » a-t-il confié. Le capitaine de l’OM souhaitait avant tout « faire mal » à l’équipe parisienne.

Balerdi a tout de même rendu un vibrant hommage l’ancien buteur du FC Barcelone, en le plaçant au même niveau que Diego Maradona qui a « fait connaître l’Argentine au monde entier ». Il a conclu en insistant sur l’importance de « profiter » de la présence de Lionel Messi, l’un des meilleurs footballeurs de tous les temps.

