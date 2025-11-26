Mercato FC Nantes : Un gros transfert est bouclé !

Dans quelques semaines, l’attaquant camerounais Ignatius Ganago va faire son retour au FC Nantes.

Mercato FC Nantes : Ignatius Ganago bientôt de retour à Nantes

Ignatius Ganago, prêté à New England, ne restera pas en MLS. Le club américain renonce, et l’attaquant va revenir au FC Nantes. Arrivé le 10 janvier 2025 en provenance du FCN, Ganago débarquait avec une option d’achat et une expérience solide en Ligue 1. Mais sur le terrain, il n’a pas totalement convaincu ses nouveaux dirigeants.

En MLS, il joue 20 matchs, dont 19 comme titulaire. Trois buts, trois passes décisives. Ses rendements sont un peu maigres. Il alterne les bonnes et mauvaises performances. Les dirigeants américains choisissent alors de ne pas lever l’option d’achat. Le contrat de l’attaquant court jusqu’au 31 décembre 2025.

Ganago, lui, espérait une autre issue. Il y a quelques mois, il s’est prononcé sur son avenir et a indiqué qu’il se sent heureux aux Etats-Unis. Le Camerounais ne veut pas revenir au FC Nantes et attendait la décision des Américains. « Oui je veux rester. J’aime le championnat, j’aime le club, tout le monde est vraiment sympa ici, les entraîneurs, le staff. Je me sens comme chez moi ici. », a-t-il dit. Les dirigeants de New England n’ont pas écouté son appel du pied.

