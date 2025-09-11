Révélation choc à l’OM : Benjamin Pavard balance tout !

Benjamin Pavard est officiellement un joueur de l’OM. Le défenseur français, recruté à la dernière minute du mercato, a même livre des confidences inédites sur sa venue à Marseille.

Mercato : L’OM, une priorité pour Benjamin Pavard

L’Olympique de Marseille a surpris tout le monde dans les dernières heures du mercato. Les Phocéens ont mis les bouchées doubles pour s’offrir Benjamin Pavard. Le défenseur prêté par l’Inter Milan a récemment participé à l’entraînement collectif. Et il était très attendu ce jeudi en conférence de presse.. Ce fut l’occasion pour lui de livrer quelques révélations.

Benjamin Pavard a d’abord expliqué que ses agents étaient contact avec le directeur sportif Medhi Benatia « depuis un certain temps ». Ajoutant que son choix était une évidence dès l’approche marseillaise. « Quand j’ai su l’intérêt de l’OM, c’était clair et net dans ma tête. Rejoindre le Vélodrome et jouer la Ligue des champions, ce sont des émotions à vivre », a-t-il déclaré sur RMC Sport.

C’est un riche palmarès que possible Benjamin Pavard, avec des titres au Bayern Munich et à l’Inter Milan. Cependant, le défenseur de 29 ans estime que « Marseille ne se refuse pas ». Ce transfert est aussi un retour aux sources pour lui, un moyen de se rapprocher de sa famille. Car sa « femme est Marseillaise aussi ».

Adrien Rabiot décisif dans sa prise de décision

Pavard a par ailleurs pu compter sur le soutien d’un ancien de l’OM. Il est question d’Adrien Rabiot. Ce dernier, malgré son éviction brutale de Marseille, n’a eu que des mots positifs pour le club. « Tout ce qu’il m’a dit sur Marseille, c’est que du positif ». Rabiot a expliqué à son compatriote que « les supporters étaient incroyables, que c’était quelque chose à faire ». Ces mots ont conforté le champion du monde 2018 dans son choix.

L’ancien Lillois est désormais prêt à se mettre à la disposition de Roberto De Zerbi. « J’ai hâte de commencer l’aventure avec le coach ». Benjamin Pavard espère notamment faire ses premiers pas au Vélodrome ce vendredi contre Lorient.