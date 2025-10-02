OM : Mauvaise nouvelle pour Benjamin Pavard en approche !

Même si son arrivée fait du bien à l’OM, Benjamin Pavard pourrait subir un coup dur en équipe de France. Le défenseur polyvalent risque d’être la victime du retour de William Saliba.

OM : Benjamin Pavard menacé d’éviction en équipe de France

La dernière trêve internationale a été très mouvementée pour Benjamin Pavard. En difficulté à l’Inter Milan, l’international français avait profité des ultimes du mercato pour être prêté à l’Olympique de Marseille avec option d’achat. À cette période, le défenseur polyvalent était convoqué en équipe en France.

Didier Deschamps l’avait appelé pour remplacer William Saliba, blessé. Un mois plus tard, la situation devrait s’inverser. RMC Sport rapporte en effet le sélectionneur français compte récupérer Saliba de retour au premier plan avec Arsenal. Cela pousserait alors la recrue estivale de l’OM hors de la liste.

Sachant que Didier Deschamps fait généralement appel à deux défenseurs centraux droitiers. William Saliba et Ibrahima Konaté de Liverpool font office de pilier. En d’autres termes, l’ancien défenseur du Bayern Munich n’a plus vraiment sa place dans ce secteur très concurrentiel. D’autant plus que Jules Koundé du FC Barcelone et Malo Gusto de Chelsea ont de l’avance pour le couloir droit.

Didier Deschamps dévoile sa liste ce jeudi, des surprises attendues

Benjamin Pavard a peu de chance d’être retenu chez les Bleus, malgré ses dernières belles prestations avec l’Olympique de Marseille. Il sera vite fixé ce jeudi 2 octobre, lorsque Didier Deschamps dévoilera sa liste pour les matchs de qualification à la Coupe du monde 2026 contre l’Azerbaïdjan et l’Islande.

Ces rencontres se dérouleront respectivement le 10 et 13 octobre prochains. L’équipe de France, ayant remporté ses deux premiers, est en position confortable dans ce groupe. Benjamin Pavard avait regardé ces deux succès des Bleus depuis le banc de touche, avant de poser le pied à l’Olympique de Marseille.