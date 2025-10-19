Mercato : C’est la folie, le PSG vise un phénomène ivoirien

Toujours à l’affût pour les jeunes talents prometteurs, le PSG serait intéressé par l’explosion d’un phénomène ivoirien évoluant en Bundesliga. Luis Campos pourrait prochainement passer à l’action pour le recruter lors du mercato estival à venir. Explications.

Mercato : Un crack de Leipzig fait rêver le PSG

Qualifiée avec brio pour la prochaine Coupe du Monde, la Côte d’Ivoire compte dans son groupe un phénomène explosif, dont rêvent déjà plusieurs grands clubs européens, notamment le PSG. En effet, selon les dernières informations de Fichajes, la cellule de recrutement du Paris Saint-Germain s’intéresserait de près à un jeune crack du RB Leipzig pour le futur : Yan Diomande.

Le phénomène ivoirien du RB Leipzig réalise un début de saison plus qu’intéressant en Bundesliga. Avec notamment 1 but inscrit en huit rencontres toutes compétitions confondues, l’ancien joueur de Leganés est la révélation de ce début de saison du côté de la Red Bull Arena.

À voir

Mercato: L’OM annonce une décision forte pour Steve Mandanda

Lisez aussi : Mercato PSG : Maghnes Akliouche, la surprise de janvier ?

Technique, rapide et virevoltant sur l’aile droite de l’attaque, Yan Diomande a pris du volume en l’espace de quelques mois, puisque sa valeur marchande est passée de 1,5 million d’euros en juin passé à 20 millions d’euros sur Transfermarkt depuis la dernière mise à jour début octobre. Devant l’explosion d’un tel joueur, le PSG est conscient qu’il faudra casser sa tirelire pour damer le pion à la concurrence.

Le Paris SG prêt à sortir 100M€ pour Yan Diomande ?

Arrivé cet été en provenance de Leganés pour 20 millions d’euros, l’international ivoirien de 18 ans dispose d’un contrat jusqu’en juin 2030. Promis à un grand avenir, Yan Diomande pourrait être l’un des gros tubes du mercato de l’été 2026.

Lisez aussi : Mercato : Julian Alvarez veut quitter l’Atlético pour le PSG

À voir

Mercato OL : Une signature surprenante prévue pour l’hiver !

D’autres grands clubs en dehors du Paris SG étant également attentifs à son évolution. Mais comme le rapporte Fichajes, le PSG serait prêt à s’aligner sur les 100 millions d’euros réclamé par le RB Leipzig pour s’offrir le natif d’Abidjan. Affaire à suivre…