Mercato : Newcastle joue un sale tour à l’OM !

Newcastle et l’OM se lancent sur un défenseur en Belgique en vue du prochain mercato hivernal. Le prix du joueur grimpe à cause de la rude concurrence.

Mercato : Newcastle fonce sur Joel Ordóñez, ancienne cible de l’OM

Newcastle entre dans la danse pour Joel Ordóñez. Le défenseur équatorien du Club Bruges attire de nouveau les convoitises, quelques mois seulement après avoir échappé à l’OM. Les Magpies veulent se renforcer en défense dès cet hiver. Selon Transferfeed, le nom d’Ordóñez figure en haut de leur liste. Sous contrat jusqu’en 2029, l’international équatorien (12 sélections) brille en Belgique.

Ses solides performances poussent de nombreux clubs à s’intéresser à lui. Marseille, qui avait tenté le coup lors du dernier mercato estival, reste à l’affût. Le club phocéen était tout proche de boucler ce transfert l’été dernier. Le nom du jeune roc circule encore dans les couloirs de la Commanderie. Mais l’affaire ne sera pas facile à cause de la rude concurrence. Les pensionnaires du stade Vélodrome devront casser leur tirelire pour convaincre les dirigeants belges.

Liverpool aussi surveille le dossier. Newcastle, prêt à frapper fort, envisagerait une offre de 50 millions d’euros pour s’attacher ses services. Auteur d’un but en dix apparitions toutes compétitions confondues, le natif de Guayaquil voit sa cote grimper à quelques mois de l’ouverture du mercato hivernal.