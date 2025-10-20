Mercato : l’ASSE a trouvé un super crack !

La direction de l’ASSE dégote un nouveau gardien de but en Norvège. Le deal se prépare pour le mercato hivernal de 2026.

Mercato : l’ASSE lorgne un gardien de but norvégien !

L’ASSE doit s’armer lors du prochain mercato hivernal pour viser une remontée en Ligue 1 à la fin de la saison. Les Verts se mobilisent pour atteindre cet objectif. Il faut aussi de renforts pour aider l’équipe. Les dirigeants stéphanois ciblent déjà certaines pépites, dont un jeune gardien en grande forme.

D’après Transfert Radar, les Stéphanois suivent de près Sander Tangvik, portier de Rosenborg. Le jeune crack de 22 ans impressionne déjà en Norvège : 14 clean sheets toutes compétitions confondues cette saison. De belles statistiques qui suscitent l’intérêt de nombreuses écuries européennes. Son contrat court jusqu’en décembre 2027, et sa valeur, estimée à 3,5 millions d’euros, reste abordable pour l’ASSE.

Mais Rosenborg pourrait tenter de faire grimper le tarif si la concurrence devient rude. Les dirigeants de l’ASSE n’ont pas encore entamé des négociations avec leurs homologues norvégiens. Mais le coup se prépare pour 2026. Un renfort de ce calibre, dès l’hiver, pourrait être très important dans la course à la montée en Ligue 1.