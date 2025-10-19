INFO Mercato : Coup de théâtre ! Horneland menacé à l’ASSE ?

Après un début de saison en roue libre, l’ASSE connaît depuis quelques semaines une période difficile. Eirik Horneland, l’entraîneur des Verts, va devoir rapidement trouver une solution pour rectifier le tir, au risque de se mettre en danger.

Mercato ASSE : Ivan Gazidis hausse le ton, Horneland en danger

Après la trêve internationale, l’ASSE espérait confirmer sa belle dynamique d’avant la pause. Mais contre Le Mans, l’AS Saint-Étienne s’est incliné devant son public de Geoffroy-Guichard (2-3), samedi, à l’occasion de la dixième journée de Ligue 2. Les Verts ont montré de réelles fragilités et Eirik Horneland se retrouve désormais sous pression.

Avec cette contre-performance, le club ligérien chute à la troisième place de Ligue 2, à égalité de points avec le Red Star, son futur adversaire le 1er novembre. Du côté de Kilmer Sports, propriétaire du club, la ligne est claire : la remontée doit être immédiate. Les dirigeants, Ivan Gazidis en tête, ne cachent plus leur impatience.

Après un mercato ambitieux et les efforts fournis pour retenir des cadres comme Lucas Stassin ou Zuriko Davitashvili, la direction stéphanoise attend de bien meilleurs résultats. Malgré le soutien affiché en début de saison, Eirik Horneland voit son crédit s’amenuiser. En effet, selon les informations du quotidien L’Équipe, le technicien norvégien n’aura pas droit à une deuxième chance si la dynamique ne s’inverse pas rapidement.

« Il n’y a eu que dix journées, mais il doit trouver des solutions, et vite », rapporte le journaliste Laurent Grandcolas. À quelques jours d’un déplacement périlleux à Annecy pour la onzième journée du championnat, Horneland n’a donc plus le droit à l’erreur, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027 avec l’AS Saint-Etienne.