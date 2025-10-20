Mercato ASSE : Accord bouclé pour Djylian N’Guessan ?

Du beau monde tourne autour du jeune attaquant de l’ASSE, Djylian N’Guessan. Un cador anglais veut passer à l’offensive lors du prochain mercato hivernal.

Mercato ASSE : Djylian N’Guessan vers l’Angleterre ?

Ça se bouscule pour l’avenir du jeune crack de l’ASSE, Djylian N’Guessan. L’attaquant français est sur la short-list de nombreux clubs, et une offre serait sur le point d’arriver. Il n’a pas encore disputé la moindre rencontre avec les Verts cette saison. Mais il livre des performances XXL avec les U-20 lors de la Coupe du monde.

Sous contrat avec l’AS Saint-Étienne jusqu’en 2027, N’Guessan reste l’un des plus grands espoirs du club. Mais l’intérêt des cadors européens s’intensifie. Selon Caughtoffside, Chelsea aurait décidé d’accélérer. Les Blues souhaitent boucler le transfert dès janvier.

Le plan du club londonien est de recruter le joueur cet hiver, puis le laisser en prêt dans le Forez jusqu’à la fin de la saison. Ensuite, il rejoindrait Strasbourg, partenaire de Chelsea, pour une ou deux saisons supplémentaires. Les Blues ne sont pas seuls sur le coup. La concurrence est très rude. En Angleterre, Tottenham, Arsenal, Brighton, Watford se positionnent tous pour frapper ce joli coup. En Italie, l’Inter Milan et l’Udinese suivraient aussi de près la situation du joueur.

