Alors que de grands noms sont régulièrement associés au PSG pour le recrutement de 2026, Luis Campos s’apprête à proposer une prolongation à un taulier de Luis Enrique. Une bonne nouvelle pour plusieurs observateurs.

Mercato PSG : Discussions confirmées avec un cadre de Luis Enrique

Encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2029, un défenseur central devrait prochainement parapher un nouveau bail. Un joli coup pour le club de la capitale, qui sécurise ainsi l’un des meilleurs au monde à son poste. D’après les renseignements divulgués par le journal L’Équipe ces dernières heures, Luis Campos aurait entamé des négociations avec Willian Pacho.

Lisez aussi : Mercato PSG : Willian Pacho répond en personne au Real Madrid

À voir

Mercato : l’ASSE a trouvé un super crack !

Impressionnant depuis son arrivée à l’été 2024, l’international équatorien va être récompensé pour ses performances XXL sous les ordres de Luis Enrique. « Il est normal que certains joueurs, qui sont venus avec un salaire bas, obtiennent un salaire plus juste, en rapport avec leur performance », explique un membre de la direction parisienne au quotidien sportif.

Actuellement rémunéré à 2,5 millions d’euros, Willian Pacho pourrait prochainement voir doubler, même tripler, ses revenus dans la capitale française. Avec cette signature à venir, le PSG s’offre ainsi la garantie de bénéficier des services d’un véritable phénomène à son poste.

Willian Pacho séduit tout le monde

Arrivé incognito pour 40 millions d’euros en provenance de l’Eintracht Francfort, Willian Pacho s’est rapidement imposé au sein de l’équipe de Luis Enrique. À la recherche d’un défenseur central de classe mondiale pour densifier ses arrière-gardes, le Paris Saint-Germain a mis la main sur ce roc de 24 ans. Un renfort qui impressionne Alain Roche.

« En tout cas, c’est l’une des plus grandes réussites du mercato de l’an dernier. Pour les initiés et les recruteurs, il devait être dans les radars. Mais pour le grand public, découvrir un joueur à ce niveau, aussi régulier, c’est forcément surprenant », s’est enflammé l’ancien défenseur et dirigeant du Paris SG dans les colonnes de L’Équipe. Pour l’ancien directeur du recrutement du Royal Antwerp, le premier club en Europe de Pacho, le PSG tient tout simplement une vraie bête défensive.

À voir

Mercato OM : De Zerbi avait un plan avec Sassuolo, ça fuite

Lisez aussi : PSG : Willian Pacho, la belle surprise du mercato

« C’était sa première expérience en Europe et normalement, quand tu mets un jeune joueur, tu t’attends à ce qu’il fasse des erreurs. Lui n’en faisait jamais (…) Défensivement, c’était déjà le même : fort, grand, rapide, très sécurisant défensivement. Une bête. Il fallait l’éliminer deux fois, parce qu’après la première fois, il arrivait toujours à revenir sur son adversaire », a confié Joachim Vercaigne au journal francilien.