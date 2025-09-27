Coup de théâtre au PSG : Zaïre-Emery viré par Luis Enrique ?

Annoncé comme le futur du PSG, Warren Zaïre-Emery pourrait finalement être contraint d’aller trouver son bonheur loin de l’équipe conduite par Luis Enrique, l’entraîneur du club de la capitale.

Mercato PSG : Zaïre-Emery prié d’aller voir ailleurs

Après avoir perdu sa place de titulaire au sein du onze du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery a l’occasion de marquer des points aux yeux de Luis Enrique avec la blessure de Joao Neves. Néanmoins, lundi soir, en clôture de la cinquième journée de Ligue 1, le milieu de terrain de 19 ans s’est complètement raté à l’Orange Vélodrome face à l’Olympique de Marseille.

En interne, le staff ne s’attendait pas à voir Zaïre-Emery autant en difficulté. En effet, le jeune international français n’a clairement pas marqué de points aux yeux de son coach. Si l’équipe de Luis Enrique a globalement été méconnaissable, le natif de Montreuil a semblé en naufrage dans l’entrejeu parisien. Comme le rapporte le journal L’Équipe, le club de la capitale ne s’attendait pas à une telle prestation de la part de son titi.

« Sa marque de fabrique, c’est sa puissance, sa capacité à changer le rythme : « Je récupère, j’accélère ». Il a retrouvé ça depuis la reprise. Pour nous, il est dans un bon moment, mais c’est vrai qu’on pensait qu’il serait dans la continuité à Marseille », confie un membre du staff parisien en interne. Son cas inquiète de nombreux observateurs, dont Jérôme Rothen.

À voir

Guingamp peut-il infliger à l’ASSE sa première défaite ?

L’ancien milieu offensif du PSG estime que le protégé de Luis Enrique régresse et qu’il pourrait se relancer dans un autre club. « Le constat est terrible, terrible pour ceux qui aiment le football français et le PSG. Il y avait de grands espoirs. Depuis l’arrivée de Luis Enrique, j’ai l’impression qu’il a régressé. En tout cas, il n’a pas progressé. Il a été déclassé, aujourd’hui c’est un remplaçant », a lâché le consultant dans son émission Rothen S’enflamme sur RMC.

Lisez aussi : Mercato PSG : Zaïre-Emery bientôt OUT du Paris SG ? La vérité choc

Rothen lui a d’ailleurs conseillé de s’en aller. « À chaque fois qu’il joue, il fait des matches moyens. Parfois, ça peut passer, car il est sublimé par le collectif et par les victoires. Est-ce qu’il est compatible avec Luis Enrique ? Je ne pense pas. Pour son bien, ça serait peut-être d’aller voir ailleurs et de connaître une autre expérience avec un autre entraîneur », a ajouté Rothen. Aux dernières nouvelles, Manchester City serait toujours à l’affût dans ce dossier.

Warren Zaïre-Emery vers la Premier League ?

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Warren Zaïre-Emery pourrait finalement quitter son club formateur plus tôt que prévu. En effet, selon les informations des médias espagnols, les dirigeants de Manchester City suivraient avec une attention particulière la situation du milieu de terrain français.

À voir

ASSE : Rupture du contrat d’Ekwah, la bataille engagée

Lisez aussi : Mercato PSG : Zaïre-Emery, déjà la fin de l’aventure ?

Désireux de renouveler son effectif, Pep Guardiola apprécie le profil du jeune homme et serait prêt à passer à l’offensive pour le recruter en cas de départ. Le technicien espagnol serait convaincu de pouvoir faire progresser Warren Zaïre-Emery pour en faire un joueur de classe mondiale.