Ligue 1 : Fonseca prend cher après la défaite de l’OL à Nice

Dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1, l’OL s’est incliné à Nice sur le fil et voit sa position au classement de la Ligue 1 menacée. Une défaite qui place Paulo Fonseca en mauvaise position aux yeux des fans du club rhodanien.

OL : Paulo Fonseca sous le feu des critiques après Nice

L’Olympique Lyonnais aurait pu s’installer en tête du classement de Ligue 1 en attendant de connaître le résultat de l’OM face au Havre AC, mais l’OGC Nice a brisé le rêve rhodanien de détrôner le Paris SG en Ligue 1. Face à une équipe niçoise bien en place, les hommes de Paulo Fonseca se sont inclinés, malgré des actes forts durant la rencontre.

Et c’est peu dire que les décisions prisent par l’entraîneur des Gones ont clairement énervé les supporters. Sur les réseaux sociaux, Fonseca a été la cible de diverses critiques très virulentes. Se présentant comme un grand fan de football, actionnaire de l’Olympique Lyonnais et avocat de formation, Malekao estime que le coach portugais devra assumer sa responsabilité dans ce résultat négatif face aux Aiglons.

« Faiblesse de certaines individualités affligeante, de remplaçants qui ont joué mais également de certains titulaires avec une équipe de l’OL peu agressive dans les deux surfaces, ce qui tranche avec le début de saison. Ce match a été sacrifié par le staff, c’est risible », a pesté ce supporter olympien. Certains fans vont même plus loin dans les critiques contre Fonseca.

« Comme je l’ai déjà expliqué, certains joueurs de l’Olympique Lyonnais se comportent comme des clowns et ne montrent aucun respect pour l’emblème de ce grand club. Quant à l’entraîneur Fonseca, son échec est flagrant : il doit partir avant qu’il ne soit trop tard », réclame le compte LYON_KSA966. Afin d’éviter une crise à Lyon, le tacticien de 52 ans va devoir remonter rapidement la pente.