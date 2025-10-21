Mercato OL : Michele Kang attend 10 M€ !

Deux géants anglais foncent sur l’ancienne pépite de l’OL, Castello Lukeba. Ce transfert va renflouer les caisses de Lyon.

Mercato OL : Un joli chèque arrive !

Lyon pourrait bientôt encaisser un joli chèque sans vendre personne. Et tout ça grâce à un ancien de la maison : Castello Lukeba. Formé à l’OL, le défenseur français s’est envolé pour Leipzig lors du mercato estival de 2023. Depuis, il brille en Bundesliga. Liverpool et Chelsea le suivent de près. Les Reds pensent à lui pour succéder à Konaté. Les Blues, eux, veulent du sang neuf en défense et sont chauds pour l’accueillir.

Certains médias indiquent que la probabilité est forte que Castello Lukeba prenne la direction de l’Angleterre cet hiver ou lors du prochain mercato estival. Pour Lyon, c’est une excellente nouvelle. Lors de sa vente pour 34 millions d’euros, le club avait conservé 20 % sur le montant d’une future revente. Leipzig, qui a fixé une clause à 90 millions, pourrait recevoir des offres anglaises entre 60 et 70 millions. Ainsi donc, au moins 5 millions pour l’OL, peut-être le double si la concurrence devient rude.

Les dirigeants lyonnais pourraient donc recevoir ce joli chèque sans toucher à l’effectif. Pour le moment, les Gones attendent que le deal se concrétise. Cette saison, Castello Lukeba a déjà disputé 7 matches de Bundesliga avec le géant allemand. Selon Transfertmarkt, sa valeur est estimée à 40 millions d’euros.