Mercato FC Nantes : Kita déniche un serial buteur !

L’attaque du FC Nantes est en panne en ce début de saison. Le président du FCN, Waldemar Kita cible un serial buteur en Pologne pour cet hiver.

Mercato FC Nantes : Kita vise un buteur polonais

Le FC Nantes est en difficulté en Ligue 1 en ce début de saison. Les Canaris enregistrent de mauvais résultats et se dirigent vers la zone rouge. Quinzième de Ligue 1, à égalité de points avec Angers, premier relégable, le club manque cruellement d’efficacité. Mostafa Mohamed ne marque plus, Matthis Abline non plus.

Lire aussi : FC Nantes : Kita déchire une offre de 80 M€ !

Le technicien portugais, Luis Castro, arrivé pour redonner du souffle, peine à inverser la tendance. Waldemar Kita, lui, s’active déjà pour janvier. Son regard se tourne vers la Pologne. Là-bas, un jeune talent attire son attention. Il s’agit de Tomasz Pienko, 21 ans, milieu offensif du Raków Częstochowa. Trois buts, cinq passes décisives avec les Espoirs polonais lors des qualifications pour l’Euro. Ses statistiques sont intéressantes.

À voir

INFO Mercato : Luis Enrique attend un ancien de l’OM au PSG

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Un Équatorien attendu à Nantes ?

Les pensionnaires de la Beaujoire peuvent le recruter sans casser leur tirelire. Estimé à 2,5 millions d’euros, le joueur reste abordable pour les finances nantaises. Une opportunité que Kita ne veut pas laisser filer. À la Beaujoire, il pourrait apporter de vivacité à cette équipe aux abois. Les dirigeants du FC Nantes n’ont pas encore dégainé une offre pour le crack polonais. Les discussions pourraient débuter dans les prochaines semaines. En attendant, Castro bricole. Il a même testé Uros Radakovic en pointe. Un défenseur en numéro 9, cela prouve que l’attaque est en panne.