Mercato FC Nantes : Kita dégote un phénomène polonais !

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro pourrait accueillir un serial buteur polonais lors du prochain mercato hivernal. Le patron du FCN, Waldemar Kita flaire le coup.

Mercato FC Nantes : Kita vise un prodige polonais !

Le FC Nantes souffre offensivement depuis le début de cette saison. Peu d’occasions, encore moins de buts. Waldemar Kita, inquiet, prépare déjà certains coups pour l’hiver. Le président des Canaris surveille des pépites en Pologne. Là-bas, un jeune crack attise les convoitises. Il s’agit de Pietuszewski, ailier percutant du Jagiellonia Białystok. Le jeune crack affole les compteurs de buts et suscitent déjà l’intérêt de plusieurs clubs européens.

Ses statistiques sont impressionnantes : 5 buts et 2 passes décisives avec les Espoirs polonais en qualifications pour l’Euro. Sur le marché, sa valeur grimpe déjà à 8 millions d’euros, selon Transfermarkt. Ce sera un renfort de poids pour le tacticien du FCN, Luis Castro puisqu’à Nantes, la situation devient critique.

Mostafa Mohamed traverse une période difficile. Le Pharaon a inscrit un seul but depuis le début de la saison. Matthis Abline, lui aussi, reste muet. Luis Castro, arrivé pour relancer la machine, peine à trouver la bonne formule. Ses hommes jouent, mais ne marquent plus. Kita veut donc vite agir pour éviter la relégation de l’équipe. Il sait que le salut passera par des renforts offensifs.