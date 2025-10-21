Mercato FC Nantes : Ignatius Ganago tranche pour son avenir !

Ignatius Ganago renaît aux Etats-Unis après le calvaire au FC Nantes. Cet indésirable du FCN a lâché une bombe sur son avenir.

Mercato FC Nantes : Ignatius Ganago de retour au FCN ?

Ignatius Ganago n’a pas envie de rentrer. Aux États-Unis, il revit. Après des mois compliqués au FC Nantes, l’attaquant camerounais retrouve sa forme dès son arrivée au New England Revolution en MLS. Le Camerounais était devenu un poids pour le FCN et a donc envoyé en prêt pour avoir de temps de jeu. Et cela a marché. Il a disputé vingt matchs, a fait trembler les filets à trois reprises et a délivré quatre offrandes. Moins freiné par les blessures, il a convaincu ses dirigeants.

Son prêt court désormais jusqu’au 31 décembre 2025. Le club américain, non qualifié pour les playoffs, doit encore décider s’il lèvera l’option d’achat du Camerounais pour le garder définitivement. Mais Ganago, lui, a déjà tranché. Interrogé sur son avenir par deux journalistes américains, il a répondu cash. Le Camerounais ne veut pas revenir au FC Nantes. « Oui je veux rester. J’aime le championnat, j’aime le club, tout le monde est vraiment sympa ici, les entraîneurs, le staff. Je me sens comme chez moi ici. », a-t-il dit.

La balle est désormais dans le camp du New England Revolution et du FC Nantes. Si les Kita et les dirigeants américains scellent le deal, Ganago devra sans doute accepter une baisse de salaire pour continuer à vivre son rêve américain et retrouver son meilleur niveau. Il pourrait alors être retenu pour disputer la Coupe du monde 2026 avec les Lions Indomptables.