OL : Trois forfaits confirmés avant le FC Bâle !

Le technicien de l’OL, Paulo Fonseca devra composer sans trois joueurs pour le choc en Ligue Europa face au FC Bâle.

OL vs FC Bâle : Le point sur le groupe de Lyon

L’OL accueille le FC Bâle jeudi soir au Groupama Stadium pour la 3ᵉ journée de la Ligue Europa. L’objectif est d’enchaîner une troisième victoire. Les Suisses, eux, veulent recoller au classement. L’Olympique Lyonnais affiche une forme solide. Les Gones sont cinquièmes de Ligue 1, à trois points du leader.

Les récents revers face à Toulouse (1-2) et Nice (3-2) ont freiné la dynamique, mais les succès contre Angers (1-0) et Lille (0-1) montre que les hommes de Paulo Fonseca visent aussi le sacre en Ligue 1. En Europe, Lyon reste impeccable. Deux matchs, deux victoires : Utrecht battu (0-1), Salzbourg dominé (2-0). Et ils pourraient glaner encore les trois points face au FC Bâle.

Côté infirmerie, Paulo Fonseca devra encore composer sans Orel Mangala ni Nuamah, tous deux absents depuis le début de saison. Le gardien titulaire Descamps, lui aussi blessé, manquera l’affiche. Une bonne nouvelle toutefois : le latéral gauche brésilien Abner est de retour. Dans une défense où Hateboer ne pourra pas être aligné en Ligue Europa, sa présence compte. Devant, Fofana postule pour débuter sur l’aile, tandis que Tolisso, Morton et Tessmann se disputent une place dans l’entrejeu.