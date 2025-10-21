Sporting CP – OM : Vitinha fait une énorme confession sur Marseille

Vitinha s’est livré à une analyse franche sur l’OM à la veille du choc face au Sporting Portugal en Ligue des Champions. L’attaquant portugais, passé notamment par le club de Marseille, a lâché des mots touchants sur les hommes de Roberto De Zerbi, entre respect et admiration.

Vitinha encense la solidité retrouvée de l’OM

L’OM a le vent en poupe actuellement et compte bien confirmer sa bonne forme du moment. Le leader de la Ligue 1 française est sur une série de cinq victoires consécutives, dont un succès 4-0 assuré en Ligue des Champions face à l’Ajax. Une performance que les Phocéens espèrent rééditer devant l’équipe du Sporting Portugal qu’ils affrontent mercredi soir.

Pour Vitinha, ancien buteur marseillais, qui connait bien les Lisboètes, il n’y a aucun doute sur le potentiel du club français. « Nous pouvons nous attendre à une équipe de Marseille très solide, composée de grands joueurs, avec beaucoup de qualité. Une équipe compétitive, avec des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment », a-t-il confié au média portugais O Jogo.

Le Portugais de 25 ans, qui connaît bien la rigueur tactique du Sporting, assure que l’OM version 2025 n’a plus grand-chose à voir avec celui qu’il a quitté. « Je pense qu’ils sont désormais plus stables qu’à l’époque où j’étais là-bas. L’entraîneur a apporté cette stabilité, cette confiance, cette envie de gagner », indique le buteur du Genoa. Une déclaration qui sonne comme un hommage à la nouvelle ère phocéenne, marquée par une cohésion et une ambition retrouvées.

Un message d’équilibre et de respect

Fidèle à son tempérament mesuré, Vitinha n’a pas voulu trancher entre cœur et raison. Le joueur a salué la qualité du Sporting tout en souhaitant la réussite des deux clubs. « Même les remplaçants habituels de Marseille sont de grande qualité. Si les choses ne fonctionnent pas en équipe, individuellement, le joueur ne peut pas faire grand-chose », confie le Lusitanien.

« Je souhaite bonne chance aux deux équipes, à Marseille principalement, mais aussi au Sporting, car c’est un club portugais », a-t-il ensuite ajouté. Entre nostalgie et lucidité, Vitinha signe là une confession sincère, tout en rappelant qu’au-delà de la compétition, le respect reste le plus beau des duels.