Tension à l’ASSE : Horneland secoue son vestiaire !

Reléguée à la 3e place de Ligue 2, l’ASSE doit réagir ce samedi face à Annecy. Son entraîneur Eirik Horneland est même monté au créneau pour secouer son vestiaire et exiger une réaction immédiate.

Crise de résultats à l’ASSE : Eirik Horneland identifie les failles

L’AS Saint-Étienne se retrouve dans une position délicate après sa défaite à contre Le Mans (2-3). Ce revers à domicile l’a fait chuter à la 3e place de Ligue 2. Cette position est très frustrante compte tenu des investissements réalisés par le club cet été. Même Eirik Horneland l’a reconnu, le bilan de son équipe est loin d’être satisfaisant.

Le patron du banc de l’ASSE dresse un constat sans appel : les résultats et la manière ne sont « pas parfaits du tout », notamment à domicile. « À la maison, avec deux défaites et un nul, ce n’est pas suffisant par rapport à nos ambitions ». a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Le But.

Il met en exergue la différence des performances au stade Geoffroy-Guichard et celles de l’ASSE en déplacement. Les Verts doivent vite se ressaisir. Et cela passe par une victoire ce samedi à Annecy. Eirik Horneland connait d’ailleurs les leviers à actionner pour remporter ce match à l’extérieur. « C’est la recherche de constance et de régularité », a-t-il indiqué.

Il fixe le cap pour le déplacement Annecy

Eirik Horneland a passé ce message ferme à son vestiaire. Il déplore des « moments trop rares » d’actions bien construites et un manque criant de continuité dans les prestations. Les coéquipiers de Lucas Stassin doivent absolument éradiquer ses périodes de flottement.

Ils doivent trouver un équilibre durable afin de transformer leurs offensives en points. Le déplacement en Haute-Savoie représente donc un vrai test pour évaluer si l’ASSE et Eirik Horneland ont enfin trouvé la bonne formule pour enclencher une série de victoires en vue de la montée en Ligue 1.