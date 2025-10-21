Leverkusen – PSG: Les compos ! Enrique dribble tout le monde

L’UEFA vient de dévoiler les compositions officielles du match entre le Bayer Leverkusen et le PSG comptant pour la troisième journée de la Ligue des Champions. Luis Enrique a dribblé les médias dans ses choix de départ.

Leverkusen – PSG : Marquinhos remplaçant, Doué titulaire

Après deux victoires consécutives face à l’Atalanta Bergame (4-0) et à Barcelone (2-1), le PSG va essayer d’enchaîner un troisième succès dans cette phase de ligue de la Ligue des Champions ce soir sur le terrain du Bayer Leverkusen. Pour cette rencontre, Luis Enrique a choisi d’aligner Désiré Doué au coup d’envoi et au milieu de terrain.

L’international français va enchaîner une deuxième titularisation après son retour de blessure, puisqu’il avait déjà débuté lors du match nul contre le RC Strasbourg (3-3) vendredi en Ligue 1. De retour dans le groupe après un mois et demi à l’infirmerie, Ousmane Dembélé, lui, débute sur le banc. Il est remplacé en attaque par le jeune Senny Mayulu aux côtés de Khvitcha Kvaratskhelia et Bradley Barcola.

À voir

AS Monaco : Pocognoli annonce un renfort de poids !

Lisez aussi : Leverkusen – PSG : Grosse surprise dans le onze d’Enrique !

Comme annoncé, Désiré Doué va évoluer dans l’entrejeu avec Vitinha et Warren Zaïre-Emery, en l’absence de Joao Neves et Fabian Ruiz. En défense centrale, le capitaine Marquinhos débutera sur le banc, tandis que Willian Pacho sera associé à Ilya Zabarnyi. Sans surprise, Lucas Chevalier est dans les buts.

Leverkusen en 3-4-3, sans Quansah ni Schick

Afin d’enrayer la machine parisienne, le Bayer Leverkusen va se présenter dans un 3-4-3 compact. L’idée est d’essayer de prendre le ballon le plus possible au PSG, reconnu pour confisquer le cuir et faire courir ses adversaires. En défense, Kasper Hjulmand a préféré Robert Andrich à Jarell Quansah, qui comme Patrik Schick n’est même pas sur la feuille de match, pour accompagner Loïc Badé et Edmond Tapsoba.

Lisez aussi : Champions League : Mauvaise nouvelle au PSG avant Leverkusen

À voir

Leverkusen – PSG : Grosse surprise dans le onze d’Enrique !

Au milieu de terrain, Equi Fernandez et Aleix Garcia auront fort à faire face à Vitinha et les siens. Mais ils seront soutenus par Alex Grimaldo et Arthur, alignés sur les côtés. Enfin en attaque, Claudio Echeverri et Ernest Poku tenteront d’alimenter Christian Kofane.

La compo du Bayer Leverkusen :

Gardien : Flekken

Défenseurs : Andrich (cap.), Badé, Tapsoba

Milieux : Arthur, Fernandez, Garcia, Grimaldo

À voir

Tension à l’ASSE : Horneland secoue son vestiaire !

Attaquants : Echeverri, Poku, Kofane.

Le onze du PSG

Gardien : Chevalier

Défenseurs : Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes

Milieux : Zaïre-Emery, Vitinha, Doué

À voir

Mercato : L’OM a déjà reçu des offres pour Robinio Vaz !

Attaquants : Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola.