AS Monaco : Pocognoli annonce un renfort de poids !

Le retour de Paul Pogba est proche. Le milieu de terrain de l’AS Monaco a repris l’entraînement collectif et sera bientôt opérationnel.

Paul Pogba va rejouer quand ? Son retour est très attendu à l’AS Monaco et en Équipe de France. Les nouvelles sont désormais bonnes. Le calvaire du milieu de terrain tricolore prend petit à petit fin et il va renouer avec le football. Son entraîneur, Sébastien Pocognoli, l’a confirmé à la veille de Monaco-Tottenham en Ligue des champions. Il s’est entraîné collectivement ce lundi sans rechute.

« Le processus pour Paul Pogba est d’avancer étape par étape. Hier (lundi), il s’est entraîné collectivement pour la première fois depuis mon arrivée. Il souriait, il appréciait, il interagissait avec les autres joueurs. Ça c’est la première étape. Elle peut prendre quelques jours, deux ou trois semaines, et nous pourrons ensuite nous appuyer là-dessus pour les performances et la régularité. C’est la situation, je suis ravi de le voir sur le terrain. », a-t-il dit.

Initialement attendu début octobre, le retour de l’international français avait été repoussé après une alerte musculaire aux quadriceps droits survenue pendant la trêve internationale. Rien de grave, avait assuré le directeur général Thiago Scuro.

Après des mois de patience, le champion du monde 2028 va retrouver donc le terrain. Suspendu pour dopage jusqu’en mars 2025, Pogba s’est soumis à un travail physique intense pour retrouver sa forme.