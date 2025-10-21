Mercato : L’OM a déjà reçu des offres pour Robinio Vaz !

La direction de l’OM s’accroche fermement à Robinio Vaz. Elle a d’ailleurs reçu plusieurs offres de transfert pour son jeune attaquant en vain.

Mercato : Robinio Vaz ne bouge pas, l’OM a résisté à de multiples assauts

L’Olympique de Marseille a pleinement confiance en ses jeunes talents. La preuve ? La direction phocéenne ne songe pas à recruter un joker médical afin de combler la longue absence d’Amine Gouiri. L’OM préfère miser sur l’éclosion de son jeune attaquant Robinio Vaz pour assurer ce rôle.

Cette stratégie s’appuie sur une conviction forte. Le jeune attaquant de 18 ans impressionne en interne pour sa vitesse, sa puissance et sa détermination. Robinio Vaz est même considéré comme un crack n’ayant « peur de personne » et qui progresse constamment sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Sauf que la direction de l’OM a dû faire face à de multiples sollicitations pour son jeune buteur. La Provence le confirme, l’Olympique de Marseille a reçu plusieurs offres pour un transfert de Vaz lors du dernier mercato estival. Le Servette FC souhaitait notamment le recruter en prêt.

Un choix payant pour l’Olympique de Marseille

Des écuries de Premier League s’étaient aussi manifestées dès sa première apparition en janvier en dernier. Mais la direction l’OM a maintenu sa position initiale en refusant toutes ces offres pour conserver sa pépite tant convoitée. Ce choix s’avère judicieux, car Robinio Vaz monte en puissance cette saison à Marseille.

Il totalise 2 buts en 7 apparitions de Ligue 1. Son rôle au sein de l’attaque phocéenne devrait s’agrandir en raison de la blessure d’Amine Gouiri. Ses différents prétendants sont donc prévenus : la porte reste fermée pour le natif de Mantes-la-Jolie.