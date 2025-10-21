PSG : Avant Leverkusen, Dembélé reçoit une mise en garde !

À quelques heures du match de Ligue des Champions entre le Bayer Leverkusen et le PSG, Ousmane Dembélé a reçu une nette mise en garde de la part d’une légende de l’OM et du football français.

PSG : Papin prévient Ousmane Dembélé après son Ballon d’Or

De retour après un mois et demi d’absence, Ousmane Dembélé s’apprête à retrouver la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, ce mardi soir, sur le terrain du Bayer Leverkusen. Auréolé de son titre de Ballon d’Or, l’attaquant de 28 ans doit désormais s’attendre à être la cible de tous ses adversaires.

Lisez aussi : INFO Mercato: Le PSG prêt à laisser partir Ousmane Dembélé ?

À voir

Mercato : L’OM a déjà reçu des offres pour Robinio Vaz !

Et même si son entraîneur Luis Enrique prône la prudence pour son retour, l’international français aborde cette rencontre avec une sérénité et une détermination intactes, conscient que désormais, chaque geste et chaque performance seront scrutés à la loupe. Sacré Ballon d’Or en 1991, Jean-Pierre Papin a tenu à prévenir Ousmane Dembélé sur les attentes qui planent désormais sur lui.

« Le plus dur commence pour Ousmane Dembélé, car quand on est Ballon d’Or, après, il faut assumer. Quand tu as ce trophée, les autres ne te regardent plus de la même manière », a déclaré l’ancien buteur de l’OM sur les ondes de RMC Sport. De retour de blessure, l’ancien joueur du Barça devrait voir ses adversaires lui donner plus de fil à retordre que d’habitude.

Lisez aussi : PSG : Les conséquences du Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé



« C’est-à-dire qu’ils ne jouent plus contre toi de la même manière. Et lui ne doit pas changer, qu’il reste le même, aussi efficace et important dans l’équipe », a ajouté Papin. De son côté, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, préfère rester prudent. Conscient de la fragilité musculaire de son joueur, le technicien espagnol n’a pas voulu forcer les choses.

À voir

Leverkusen – PSG: Les compos ! Enrique dribble tout le monde

Lisez aussi : Mercato : 100M€ pour Ousmane Dembélé, le coup parfait du PSG

Ousmane Dembélé, victime d’une lésion à l’ischio-jambier droit après une gêne sur la jambe gauche, n’a pas été convoqué face au RC Strasbourg afin d’éviter tout risque. D’ailleurs, plusieurs sources concordantes assurent que le numéro 10 parisien ne devrait pas débuter ce soir contre le Bayer Leverkusen pour le compte de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions.