Leverkusen – PSG : Grosse surprise dans le onze d’Enrique !

Ce mardi à 21 heures, le PSG sera sur le terrain du Bayer Leverkusen dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des Champions. À quelques heures du coup d’envoi, la presse tente d’anticiper les choix de Luis Enrique, toujours imprévisible, face au club allemand.

Leverkusen – PSG : Quelle attaque pour Luis Enrique ?

Après l’hécatombe de ce début de saison, l’infirmerie du PSG se vide peu à peu. Un moindre mal pour les Rouge et Bleu, qui retrouvent la Ligue des Champions ce mardi soir, à Leverkusen. La bonne nouvelle concerne Ousmane Dembélé. Absent depuis le dernier rassemblement de l’équipe de France en septembre, l’attaquant de 28 ans a retrouvé le groupe du Paris Saint-Germain après plus d’un mois sans jouer.

Lisez aussi : Champions League : Mauvaise nouvelle au PSG avant Leverkusen

Mais cela ne suffira pas pour le voir débuter ce soir à la BayArena. En effet, Luis Enrique et le staff parisien ne souhaitent prendre aucun risque avec le Ballon d’Or 2025. Sauf revirement de dernière minute, Dembélé devrait donc s’asseoir sur le banc des remplaçants au coup d’envoi de la rencontre.

Luis Enrique devrait aligner une attaque inédite avec le jeune Senny Mayulu dans un rôle de faux 9 aux côtés de Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia. Au milieu de terrain, avec les absences de Joao Neves et Fabian Ruiz, c’est Désiré Doué, titulaire vendredi passé contre Strasbourg, qui devrait accompagner Vitinha et Warren Zaïre-Emery.

Lisez aussi : Bayer Leverkusen – PSG : De bonnes nouvelles, les compos probables

En défense, les intouchables Achraf Hakimi et Nuno Mendes vont sécuriser les côtés, tandis que le capitaine Marquinhos, de retour de blessure, va retrouver la charnière centrale aux cotés de son compère Willian Pacho. Malgré les critiques et trois buts encaissés contre le RC Strasbourg (3-3), Lucas Chevalier va enchaîner dans les buts.

La compo du PSG

Gardien : Chevalier

Défenseurs : Mendes, Marquinhos, Pacho, Hakimi

Milieux : Zaïre-Emery, Doué, Vitinha

Attaquants : Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia.