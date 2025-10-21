Choc à l’OM : De Zerbi écarte un attaquant avant Sporting !

Roberto De Zerbi est confiant pour le choc Sporting-OM en Ligue des champions. Mais la situation d’un attaquant continue de faire parler. Neal Maupay a encore manqué l’entraînement du jour.

OM : De Zerbi ne compte pas sur lui, Neal Maupay encore absent à l’entraînement

L’Olympique de Marseille a fait forte impression ce week-end. Les hommes de Roberto De Zerbi ont signé une cinquième victoire de rang en renversant le Havre (6-2). Fort de ce succès, ils abordent avec confiance la rencontre de ce mercredi face au Sporting Portugal en Ligue des champions.

A la veille de ce choc européen, les Olympiens ont tenu une séance d’entraînement afin de peaufiner les derniers réglages. Et comme on pouvait s’y attendre, les blessés majeurs tels qu’Amine Gouiri, Facundo Medina, Hamed Traoré, Geoffrey Kondogbia manquaient à l’appel.

Toutefois, un autre attaquant a lui-aussi manqué cette séance de travail. La Minute OM le confirme, Neal Maupay était absent du groupe. L’attaquant franco-argentin est devenu visiblement un indésirable à l’Olympique de Marseille. il n’a jusqu’ici disputé aucun match cette saison.

Ulisses Garcia réintégré en Ligue des champions

❗️Séance de montée de genoux ce matin, marquée par les absences de Medina, Traoré, Kondogbia, Gouiri et Maupay.



À noter, en revanche, les présences de Garcia et Lirola dans le groupe olympien.#TeamOM



🎥 @LaMinuteOM_ @enzomarcon_ pic.twitter.com/pkWZZecoOf — La Minute OM (@LaMinuteOM_) October 21, 2025

Son absence à l’entraînement confirme qu’il est désormais totalement mis à l’écart du groupe de De Zerbi. Neal Maupay n’est même plus convoqué les jours de match ni convié aux réunions d’équipe. L’entraîneur italien a visiblement choisi de se passer de lui. Il devrait s’exprimer sur son cas en conférence de presse.

Autre fait notable, d’autres joueurs en difficulté tels qu’Ulisses Garcia et Pol Lirola, étaient bien présents à cette séance. Notons que le défenseur suisse était initialement écarté de la liste de l’OM en Ligue des champions. Mais la longue absence de Facundo Medina a tout bouleversé.

La direction marseillaise l’a réintégré en tant que joker médical. L’UEFA a déjà accepté cette requête marseillaise, permettant au latéral gauche de 29 ans de participer à cette compétition européenne.